La Jeep Avenger piace così tanto agli italiani da essersi guadagnata la quinta posizione nella classifica di vendita nazionale da inizio anno. L'arrivo della motorizzazione mild hybrid 1.2 da 100 CV ha infatti dato un'ulteriore spinta alle immatricolazioni del SUV compatto di Stellantis.

Proprio la Jeep Avenger e-Hybrid è la protagonista di questa nuova prova dei consumi reali, il test di efficienza di 360 km tra Roma e Forlì che ha visto il fuoristrada in miniatura registrare una media di 4,70 l/100 km (21,28 km/l). La spesa per la benzina del viaggio è stata di 32,13 euro.

Consumi da metà classifica

Mettendo questo risultato a confronto con gli altri presenti nella classifica dei consumi reali vediamo che la Jeep Avenger in versione mild hybrid si piazza in posizione intermedia tra le auto a benzina. La nuova e piccola Jeep è a pari merito con altri crossover/SUV come la Renault Captur TCe 130 EDC e la Kia Stonic 1.0 T-GDI DCT MHEV, ma fa meglio di Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale e Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 CV manuale (4,75 l/100 km - 21,05 km/l), Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD automatica (5,05 l/100 km - 19,8 km/l) e Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V 120CV manuale (5,20 l/100 km - 19,2 km/l).

Jeep Avenger e-Hybrid, la vista di tre quarti anteriore

Più efficienti della Avenger sono invece risultate la Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), la Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 CV manuale (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) e la Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V iMT (3,75 l/100 km - 26,6 km/l).

Agile e "stilosa", ma dietro non è la più accogliente

L'auto che ho provato è in allestimento Summit, quello più completo che include cerchi in lega diamantati da 18", fari full LED, specchietti neri, vetri posteriori oscurati e sistema keyless go.

Nella dotazione della Jeep ci sono anche volante premium, climatizzatore automatico, strumentazione digitale su display da 10,25", portellone elettrico, telecamera posteriore e cruise control adattivo. La presenza di altri optional come l'Infotainment pack, il Leather & Winter pack e il tetto apribile elettrico portano il prezzo di listino a quota 35.700 euro.

Jeep Avenger e-Hybrid, gli interni

Durante la prova ho potuto apprezzare l'agilità, il brio e la buona dinamica di guida della Avenger e-Hybrid, oltre allo stile davvero piacevole sia fuori che dentro e agli ausili alla guida piuttosto precisi. Meno apprezzabili mi sono invece sembrate l'abitabilità dei posti dietro, la mancanza delle tasche nelle portiere posteriori e l'assenza della funzione bizona per il climatizzatore automatico.

La video prova della Jeep Avenger e-Hybrid

Autonomia Ok

La discreta efficienza della Jeep Avenger mild hybrid con trazione anteriore, cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e-DCS6 si conferma nelle altre condizioni di guida, con i percorsi autostradali che fanno salire un po' la richiesta di benzina.

Il serbatoio da 44 litri permette comunque di avere a disposizione autonomie interessanti, nell'ordine mediamente dei 600 km. Solo con una guida molto attenta ai consumi e a bassa velocità su percorsi ideali è possibile superare i 1.000 km di range con un pieno di benzina.

Jeep Avenger e-Hybrid, la vista di tre quarti posteriore

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

664 km di autonomia teorica

664 km di autonomia teorica Autostrada: 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

607 km di autonomia teorica

607 km di autonomia teorica Economy run: 3,2 l/100 km (31,2 km/l)

1.372 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Jeep Avenger e-Hybrid Summit Ibrido (Benzina) 74 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.280 kg 113 g/km

Dati

Vettura: Jeep Avenger e-Hybrid Summit

Listino base: 31.200 euro

Data prova: 12/07/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 40°/Sereno, 38°

Prezzo carburante: 1,899 euro/l (Benzina)

Km totali della prova: 1.820

Km totali all'inizio del test: 3.366

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 72 km/h

Pneumatici: Goodyear EfficientGrip Performance 2 - 215/55 R18 99V XL (Etichetta UE: A, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,70 l/100 km (21,28 km/l)

Computer di bordo: 4,6 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 32,13 euro

Spesa mensile: 71,40 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 224 km

Quanto fa con un pieno: 936 km

