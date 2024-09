In casa Renault c'è una nuova ammiraglia che si chiama Rafale, un SUV coupé di segmento D lungo la bellezza di 4,71 metri e con lo stesso passo della nuova Espace.

Il motore disponibile sulla Rafale è il 1.2 turbo benzina a tre cilindri elettrificato che in versione ful hybrid sviluppa 200 CV e in quella ibrida plug-in arriva a 300 CV.

Per saggiarne l'efficienza ho scelto la Renault Rafale E-Tech full hybrid 200, quella con trazione anteriore e cambio automatico, impegnandola nella prova dei consumi reali. Il risultato è una media di 4,50 l/100 km (22,22 km/l) e una spesa di 29,31 euro per la benzina del viaggio di 360 km da Roma a Forlì.

Consumi al top tra i SUV full hybrid

Forte dei suoi 4,50 l/100 km, la Renault Rafale full hybrid si inserisce quasi a metà della classifica dei consumi reali, superando di poco la Renault Espace E-Tech full hybrid 200 con lo stesso motore (4,60 l/100 km - 21,7 km/l), ma risultando più efficiente di Ford Kuga 2.5 Benzina Full Hybrid 190 CV AWD e Lexus NX 350h Luxury 4WD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD (5,50 l/100 km - 18,1 km/l) e Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD (5,60 l/100 km - 17,8 km/l).

Renault Rafale, la vista di tre quarti anteriore

Per trovare un SUV full hybrid di dimensioni simili che ha consumato di meno bisogna rivolgersi alla Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) o alla più compatta Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 (4,10 l/100 km - 24,3 km/l).

Comoda, rilassante e silenziosa, ma non sportiva

L'auto protagonista della mia prova è una Renault Rafale esprit Alpine E-Tech full hybrid 200, quella in allestimento top di gamma che di serie ha già i cerchi in lega da 20", numerosi dettagli di stile esprit Alpine sia dentro che fuori, portellone elettrico, trasmissione automatica multimodale, sistema 4Control advanced, interni in TEP e Alcantara, apertura e avviamento senza chiave e cruise control adattivo.

Renault Rafale, gli interni

La presenza a bordo dell'auto provata di optional a pagamento come head-up display, tetto panoramico oscurante Solarbay, pack advanced driving assist, pack city premium, sedili anteriori elettrici con massaggio, vernice metallizzata e impianto audio premium Harman Kardon fa salire il prezzo di listino a quota 56.050 euro.

Renault Rafale, il tetto panoramico Solarbay

Si tratta di una cifra non bassa in assoluto, ma commisurata alle dimensioni e alle dotazioni di questa Rafale che su strada si dimostra molto comoda, rilassante e silenziosa, spaziosa, tecnologica e ben rifinita. Solamente chi cerca la sportività di guida può rimanere un po' deluso da un sistema full hybrid che punta più sull'efficienza che sull'accelerazione.

La Renault Rafale vista da vicino

Tanti km con un pieno

Il continuo alternarsi di motore elettrico e termico riesce a mantenere bassi i consumi in ogni situazione di guida e anche in autostrada la nuova Renault non esagera con la richiesta di benzina.

Renault Rafale, la vista di tre quarti posteriore

Il generoso serbatoio da 55 litri permette poi di poter contare su grandi autonomie, riuscendo a percorrere sempre almeno 800 km con un pieno. Con uno stile di guida più attento ai consumi è facile avvicinarsi ai 1.400 km di autonomia teorica.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

1.056 km di autonomia teorica

1.056 km di autonomia teorica Autostrada: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

869 km di autonomia teorica

869 km di autonomia teorica Economy run: 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1.408 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Renault Rafale esprit Alpine E-Tech full hybrid 200 Ibrido

(Benzina, 1.199 cc) 96 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.660 kg 107 g/km

Dati

Vettura: Renault Rafale esprit Alpine E-Tech full hybrid 200

Listino base: 48.200 euro

Data prova: 12/09/2024

Meteo (partenza/arrivo): Variabile-Pioggia, 29°/Pioggia-Variabile, 19°

Prezzo carburante: 1,809 euro/l (Benzina)

Km del test: 880

Km totali all'inizio del test: 2.345

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 70 km/h

Pneumatici: Bridgestone Turanza 6 Enliten - 245/45 R20 99V (Etichetta UE: A, A, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,6 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 29,31 euro

Spesa mensile: 65,12 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 246 km

Quanto fa con un pieno: 1.222 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.