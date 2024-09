La nuova Hyundai Santa Fe è tutta diversa rispetto alla serie precedente e oltre a uno stile squadrato molto originale offre misure sempre più abbondanti, un abitacolo ancora più spazioso, sia per cinque che per sette persone.

Particolarmente interessante per la prova dei consumi reali è la versione full hybrid a trazione anteriore col motore 1.6 da 215CV, modello che nel classico tragitto di 360 km da Roma a Forlì registra una media di 6,00 l/100 km (16,67 km/l). La spesa per la benzina del viaggio è di 38,43 euro.

Non punta alla classifica consumi

La quinta generazione della Hyundai Santa Fe, con i suoi 6,00 l/100 km, non riesce a brillare nella classifica dei consumi reali, categoria full hybrid, risultando di poco più efficiente della Santa Fe di quarta generazione e della vecchia Honda CR-V Hybrid e:HEV Executive AWD, entrambe provate nel 2021 e ferme a 6,10 l/100 km (16,3 km/l).

Tra i SUV a sette posti con motorizzazione full hybrid ci sono modelli che hanno fatto meglio della Hyundai come la Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD (5,50 l/100 km -18,1 km/l), la Renault Espace E-Tech full hybrid 200 (4,60 l/100 km - 21,7 km/l) e la ben più compatta Dacia Jogger Extreme Hybrid 140 7P (4,40 l/100 km - 22,7 km/l).

Spazio abbondante per tutti e tanta comodità

L'auto che ho provato è la Hyundai Santa Fe Hybrid XCLASS 1.6 HEV 215CV Automatica 7 posti, versione top di gamma che ha praticamente tutte le dotazioni disponibili per la nuova Santa Fe a esclusione della trazione integrale e del tetto panoramico.

Di serie ci sono infatti i cerchi da 20", i fari full LED anteriori, i vetri posteriori oscurati, il ricco pacchetto di ausili alla guida Hyundai SmartSense i sedili in pelle riscaldati (quelli anteriori anche ventilati), oltre al quadro strumenti digitale da 12,3" accompagnato dallo schermo touch in plancia sempre da 12,3".

Gli unici optional aggiunti sono la vernice micalizzata e il pacchetto Calligraphy che include sedile guidatore elettrico con memoria e volante a regolazione elettrica, Premium Sound System BOSE, head-up display e doppio caricatore wireless per smartphone.

Così equipaggiata la grande Hyundai ha un prezzo di listino di 60.400 euro e offre uno spazio di carico posteriore enorme, anche senza abbattere la seconda fila di sedili, ottima insonorizzazione e un'acustica quasi per audiofili, senza dimenticare tanta comodità per tutti i passeggeri, anche quelli della terza fila. Il motore ibrido da 215 CV non spicca per grinta, ma è adatto a una massa di 1,9 tonnellate, mentre l'assetto è più morbido che sportivo.

Consumi costanti e grande autonomia

L'efficienza non proprio da primato, complice l'ampia superficie frontale e il peso, si mantiene abbastanza costante in tutte le più comuni condizioni di guida, senza raggiungere comunque livelli di consumo preoccupanti neppure in autostrada.

Il grande serbatoio da 65 litri di benzina permette di avere sempre a disposizione una grande autonomia che scende raramente sotto gli 800 km. Solo su un percorso extraurbano ideale e a bassa velocità costante sono riuscito a superare i 1.400 km di autonomia teorica con un pieno.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

1.014 km di autonomia teorica

1.014 km di autonomia teorica Autostrada: 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

897 km di autonomia teorica

897 km di autonomia teorica Economy run: 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

1.475 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Hyundai Santa Fe Hybrid XCLASS 1.6 HEV 215CV Automatica 7 posti Ibrido

(Benzina, 1.598 cc) 117,60 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.900 kg 157 g/km

Dati

Vettura: Hyundai Santa Fe Hybrid XCLASS 1.6 HEV 215CV Automatica 7 posti

Listino base: 55.550 euro

Data prova: 18/09/2024

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia-Nubifragi, 24°/Nubifragi-Pioggia, 18°

Prezzo carburante: 1,779 euro/l (Benzina)

Km del test: 894

Km totali all'inizio del test: 8.151

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 72 km/h

Pneumatici: Kumho Ecsta PS71 - 255/45 R20 105V XL (Etichetta UE: B, A, 73 dB)

Consumi

Media "reale": 6,00 l/100 km (16,67 km/l)

Computer di bordo: 5,6 l/100 km

Alla pompa: 6,4 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 38,43 euro

Spesa mensile: 85,39 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 187 km

Quanto fa con un pieno: 1.117 km

