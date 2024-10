Da qualche mese la Lexus UX in versione full hybrid è disponibile con la motorizzazione 2.0 potenziata da 199 CV che prende il nome di UX 300h e che viene venduta sia con la trazione anteriore che integrale.

Proprio la Lexus UX 300h 4WD è l'oggetto di questa nuova prova dei consumi reali, test nel quale il rinnovato SUV compatto di lusso ottiene una media di 4,95 l/100 km (20,20 km/l) e spende 31,08 euro per la benzina del viaggio di 360 km.

Consumi un po' sotto la media di categoria

Con questo risultato la Lexus UX 300h si posiziona poco sotto la metà della classifica consumi reali, categoria auto full hybrid, ma davanti a Ford Kuga 2.5 Benzina Full Hybrid 190 CV AWD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 2WD (5,45 l/100 km - 18,3 km/l) e Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD (5,60 l/100 km - 17,8 km/l).

Lexus UX 300h (2024), la vista di tre quarti anteriore

Consumi inferiori li hanno invece registrati altri SUV compatti full hybrid come Renault Austral E-Tech full hybrid 200 (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Nissan Qashqai e-Power 190 2WD (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), Toyota Corolla Cross 2.0H (197 CV) 2WD E-CVT (4,65 l/100 km - 21,5 km/l), Honda ZR-V e:HEV (4,40 l/100 km - 22,73), Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 4WD Allgrip AT (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) e la capolista Toyota C-HR 2.0 Hybrid FWD (4,00 l/100 km - 25,0 km/l).

Il lusso dei materiali, delle dotazioni e della tecnologia

L'auto che ho provato è una Lexus UX 300h 4WD Full Hybrid F-Sport, quella con allestimento intermedio e look sportivo che ha già di serie quasi tutto. Fanno parte della dotazione standard i cerchi in lega da 18", cambio automatico Power Split, trazione integrale, interni in pelle, climatizzatore automatico bizona, sedili anteriori riscaldati e ventilati automaticamente, head-up display, Panoramic View Monitor, isplay multimedia da 12,3" e impianto audio Mark Levinson da 13 altoparlanti. Il prezzo di listino è di 56.000 euro.

Lexus UX 300h (2024), gli interni

Il SUV Lexus potenziato e aggiornato offre in cambio finiture molto curate, dotazioni e materiali di alto livello, ausili alla guida molto precisi e un ottimo assetto che mette d'accordo comfort e tenuta di strada.

Solamente l'abitabilità dei posti dietro lascia un po' a desiderare, così come la capacità di carico del bagagliaio. Bene invece la qualità percepita di tutte le componenti, molto solide e gratificanti al tatto.

La prova della Lexus UX 250h

Consumi costanti e buona autonomia

I consumi della Lexus LX 300h non sono da primato, ma si dimostrano comunque piuttosto costanti nelle varie situazioni di guida e anche in autostrada non preoccupano.

Lexus UX 300h (2024), la vista di tre quarti posteriore

Il serbatoio da 43 litri di benzina garantisce buoni livelli di autonomia senza scendere praticamente mai sotto i 600 km con un pieno. Con una guida molto attenta ai consumi si possono anche avvicinare i 1.000 km con un pieno.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

765 km di autonomia teorica

Autostrada: 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

632 km di autonomia teorica

Economy run: 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

1.130 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Lexus UX 300h 4WD Full Hybrid F-Sport Ibrido

(Benzina, 1.987 cc) 112 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.555 kg 128 g/km

Dati

Vettura: Lexus UX 300h 4WD Full Hybrid F-Sport

Listino base: 56.000 euro

Data prova: 04/10/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 22°/Pioggia, Nuvoloso 15°

Prezzo carburante: 1,744 euro/l (Benzina)

Km del test: 949

Km totali all'inizio del test: 2.249

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 63 km/h

Pneumatici: Bridgestone Alenza 001 RFT - 225/50 RF18 95V Run Flat Enliten (Etichetta UE: D, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,95 l/100 km (20,20 km/l)

Computer di bordo: 4,8 l/100 km

Alla pompa: 5,1 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 31,08 euro

Spesa mensile: 69,06 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 232 km

Quanto fa con un pieno: 869 km

