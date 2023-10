Il un anno circa il mondo dei pagamenti dei pedaggi autostradali si è arricchito di due nuovi concorrenti di Telepass. MooneyGo, nato dalla collaborazione tra Enel e Intesa Sanpaolo, si è infatti aggiunto a UnipolMove, lanciato poco più di un anno fa.

Pagare senza doversi fermare al casello, evitando così code e ingorghi, addebitando i costi direttamente su conto corrente o carta di credito: a prima vista Telepass e MooneyGo funzionano allo stesso modo. A prima vista si, ma ci sono anche varie differenze. Vediamo quali.

Telepass vs MooneyGo: come funzionano

Il funzionamento di Telepass e MooneyGo è identico: entrambi infatti si basano su transponder (gli scatolotti che mettete in auto) in grado di comunicare con i caselli autostradali (solo nelle porte dedicate, ma ci arriveremo dopo), così da farsi riconoscere e autorizzare il pagamento del pedaggio.

Telepass vs MooneyGo: come acquistarli

Per sottoscrivere MooneyGo ci sono varie opzioni, sia online sia presso negozi fisici, esattamente come avviene per Telepass. La grande differenza sta nei presidi sul territorio: avendo Telepass una storia ben più lunga rispetto a quella del neonato MooneyGo offre una maggior scelta.

Come fare il Telepass

Online : andando sul sito ufficiale Telepass.it e seguendo le istruzioni. Bisogna tenere sotto mano i propri dati personali, quelli dell’auto (numero di targa) e bancari (IBAN) per l’addebito di tutte le spese. In questo caso il tempo di attesa per avere il device è variabile.

: andando sul sito ufficiale Telepass.it e seguendo le istruzioni. Bisogna tenere sotto mano i propri dati personali, quelli dell’auto (numero di targa) e bancari (IBAN) per l’addebito di tutte le spese. In questo caso il tempo di attesa per avere il device è variabile. Esercizi fisici: Punto Blu : si compilano i moduli e si esce con il proprio Telepass già funzionante. Si tratta dell'unico modo per ottenere immediatamente il Telepass. Banca o Uffici Postali : non tutti gli istituti di credito e uffici postali sono abilitati, prima di recarvi sul posto meglio controllare il menù "Rete di vendita" sul sito ufficiale Telepass. Eni Live Station Centri Dekra : sono 212 selezionati su tutto il territorio. Qui si possono sottoscrivere nuovi contratti o sostituire il proprio dispositivo TStore : sono due, a Milano (via Larga 9/11) e a Torino (Corso Vittorio Emanuele II 74/A)



Come fare MooneyGo

Online : Utilizzando l'app MooneyGo (disponibile per Android e iPhone) selezionando poi la sezione Acquista --> Telepedaggio o Profilo --> Telepedaggio Dal sito ufficiale di MooneyGo , cliccando su Attiva ora. Verrà richiesto di creare un account personale.

: Esercizi fisici: attualmente per sottoscrivere un abbonamento al servizio di telepedaggio autostradale MooneyGo bisogna recarsi presso uno dei punti vendita Mooney abilitati. La lista si trova sul sito ufficiale del servizio. Questa è la sola modalità che permette di ricevere immediatamente il dispositivo MooneyGo. Se si sceglie l'attivazione online il tempo di consegna (senza spese aggiuntive) varia dai 2 ai 3 giorni lavorativi.

Sottoscrivendo il contratto online si potrà aggiungere - gratuitamente - la seconda targa, se invece si si reca in un punto vendita Mooney bisognerà poi chiamare l’assistenza MooneyGo (+39 071 92 07 000) per effettuare l'operazione.

Telepass casello

Telepass vs MooneyGo: quanto costano

I prezzi di Telepass e MoneyGo variano a seconda delle tariffe scelte in fase di sottoscrizione del contratto. Per quanto riguarda Telepass l'offerta è più variegata rispetto a quella di MooneyGo, anche per via della maggior "anzianità di servizio".

Telepass, i contratti

Per sottoscrivere un contratto Telepass bisogna comunicare il codice IBAN di qualsiasi paese area SEPA, sul quale verranno addebitate tutte le spese. Di seguito i vari contratti disponibili per Telepass:

Telepass base : 1,83 euro al mese con fattura trimestrale (quindi 3,78 euro ogni 3 mesi)

: 1,83 euro al mese con fattura trimestrale (quindi 3,78 euro ogni 3 mesi) Telepass Easy : 2 euro al mese con fattura trimestrale (quindi 6 euro ogni 3 mesi). Permette di utilizzare l'App Telepass Pay per pagare la sosta nelle strisce blu, lavaggio auto con WashOut, rifornimento di carburante, ricarica per auto elettriche, pagamento bollo auto e prenotazione della revisione.

: 2 euro al mese con fattura trimestrale (quindi 6 euro ogni 3 mesi). Permette di utilizzare l'App Telepass Pay per pagare la sosta nelle strisce blu, lavaggio auto con WashOut, rifornimento di carburante, ricarica per auto elettriche, pagamento bollo auto e prenotazione della revisione. Telepass Plus : gratis per i primi 6 mesi, poi 3 euro al mese. I servizi Telepass Pay aggiungono tra le altre cose noleggio monopattini e scooter in sharing, prenotazione di viaggi in treno , pullman, acquisto biglietti per i mezzi pubblici di Milano e Roma, acquisto skipass e pagoPA.

: gratis per i primi 6 mesi, poi 3 euro al mese. I servizi Telepass Pay aggiungono tra le altre cose noleggio monopattini e scooter in sharing, prenotazione di viaggi in , pullman, acquisto biglietti per i mezzi pubblici di Milano e Roma, acquisto skipass e pagoPA. Telepass Pay Per Use : 10 euro per l'attivazione, 2,50 euro al mese solo se il dispositivo viene utilizzato nel corso del mese solare. Compresi anche i servizi Telepass Pay. Non permette di associare una seconda targa.

: per l'attivazione, 2,50 euro al mese solo se il dispositivo viene utilizzato nel corso del mese solare. Compresi anche i servizi Telepass Pay. Non permette di associare una seconda targa. Telepass X : comprensivo di pacchetto Telepass Plus . Canone zero per il primo anno, poi 5,90 euro al mese o 2,50 euro solo se accredito stipendio o pensione sul conto collegato al dispositivo età inferiore ai 25 anni spesa di almeno 200 euro al mese con carta BNL.

: comprensivo di pacchetto Canone zero per il primo anno, poi 5,90 euro al mese o 2,50 euro solo se Telepass Next: 35 euro per l'installazione e 5 euro al mese di canone. Offre i servizi Telepass Plus e funziona anche da scatola nera.

MooneyGo, i contratti

Per sottoscrivere un contratto MooneyGo, a differenza di Telepass, è necessario essere in possesso di una carta di credito, carta di debito o una delle carte prepagate emesse da Mooney da associare al servizio di telepedaggio. Di seguti i vari contratti disponibili per MooneyGo

Abbonamento : 5 euro per l'attivazione e 1,5 euro di canone

: 5 euro per l'attivazione e 1,5 euro di canone Pay per use: 10 euro per l'attivazione e 2,2 euro al mese, solo per il mese in cui viene utilizzato il dispositivo.

Telepass vs MooneyGo: dove funzionano?

Per poter pagare i pedaggio autostradali con Telepass e MooneyGo è necessario passare nei caselli dedicati. Per quanto riguarda il Telepass si possono utilizzare tutte le corsie con linee e cartello giallo riportante la scritta "Telepass" blu.

Il simbolo delle porte per il Telepass europeo

MooneyGo funziona invece unicamente nelle corsie riportanti il simbolo del Telepass accompagnato dal simbolo della bandiera europea.

Bisogna poi ricordare che è disponibile anche il Telepass europeo, grazie al quale si possono pagare i pedaggi autostradali senza doversi fermare anche in Croazia, Francia, Portogallo e Spagna.

Telepass e MooneyGo: confronto punto per punto