Le auto mild hybrid offrono diversi vantaggi sia ai costruttori che agli automobilisti. Per le case auto le mild hybrid sono la via più rapida e meno costosa per ridurre i consumi e le emissioni di CO2 nei cicli di omologazione e per i clienti ciò si trasforma in un prezzo d'acquisto conveniente e in consumi abbastanza contenuti.

Poi ci sono gli altri vantaggi riservati a tutte le vetture ibride come ad esempio la possibilità di entrare in Ztl o parcheggiare gratis sulle strisce blu (solo in alcune città), il bollo ridotto o esente in certe regioni e la possibilità di circolare anche durante i principali blocchi del traffico.

Tutto sommato un'auto mild hybrid sembra quindi una buona soluzione per risparmiare sul prezzo d'acquisto e dal benzinaio (in questo caso meno rispetto a una full hybrid). Ma scopriamo assieme quali sono le mild hybrid più economiche da comprare, magari approfittando degli incentivi statali 2024 con sconto rottamazione fino a 3.000 euro.

Fiat Panda

Il titolo di auto mild hybrid più economica sul mercato va alla Fiat Panda che col suo motore 1.0 tre cilindri da 70 CV e allestimento base costa 15.900 euro. Col massimo degli incentivi statali da 3.000 euro a fronte di rottamazione di auto vecchie (Euro 0-2) la spesa può scendere a 12.900 euro, promozioni della Casa escluse.

Fiat Panda

Nella dotazione di serie della Panda Hybrid base ci sono i cerchi in acciaio da 14", il cambio manuale a 6 marce, i sensori di parcheggio posteriori, l'allerta abbandono corsia e la predisposizione autoradio. Il consumo omologato WLTP della piccola Fiat è di 5,0 l/100 km, com emissioni di CO2 pari a 113 g/km.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Fiat Panda Hybrid 1.0 3 cilindri 70 CV 92 Nm 5,0 lt/100 km 15.900 euro

Lancia Ypsilon

La cugina chic della Fiat Panda è la Lancia Ypsilon che sfrutta la stessa piattaforma e la stessa motorizzazione 1.0 mild hybrid da 70 CV che è in fase di esaurimento scorte e nell'allestimento Oro costa 17.650 euro. Sfruttando al massimo l'ecobonus statale il prezzo può scendere a 14.650 euro.

Lancia Ypsilon

Nel prezzo base della Oro sono compresi i cerchi in acciaio da 15", gli specchietti elettrici, i 5 posti, il climatizzatore manuale, il telecomando apertura/chiusura porte e l'autoradio DAB+ e il cambio manuale a 6 marce. In base al ciclo WLTP il consumo della Lancia è di 4,9 l/100 km e la CO2 arriva a 110 g/km.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Lancia Ypsilon Hybrid 1.0 3 cilindri 70 CV 92 Nm 4,9 lt/100 km 17.650 euro

Fiat 500

Con la Fiat 500 Hybrid si chiude il podio interamente occupato da Stellantis che mette in campo l'ormai noto 1.0 tre cilindri mild hybrid per proporre la piccola tre porte a partire da 17.700 euro, seppur in esaurimento scorte. Con l'incentivo statale il prezzo della Fiat mild hybrid scende a 14.700 euro.

Fiat 500

Di serie ci sono i cerchi in acciaio da 14", il cambio manuale 6 marce, il telecomando apertura/chiusura porte, il climatizzatore manuale, il volante e il sedile guida regolabili in altezza e la radio Bluetooth da 3,8". Consumi ed emissioni di CO2 sono pari rispettivamente a 4,8 l/100 km e 109 g/km.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Fiat 500 Hybrid 1.0 3 cilindri 70 CV 90 Nm 4,8 lt/100 km 17.700 euro

Mazda2

Con la Mazda2 mild hybrid superiamo di poco la soglia psicologica dei 20.000 euro arrivando a 20.300 euro di listino della versione Centre-Line che in caso di incentivo statale con rottamazione può scendere a 17.300 euro.

Mazda2

Nello specifico si tratta della Mazda2 1.5L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid col quattro cilindri da 90 CV che di base ha cerchi in acciaio da 15", cambio manuale a 6 marce, specchietti elettrici, fari full LED e climatizzatore manuale. Il consumo WLTP è a quota 4,7 l/100 km e la emissioni di CO2 sono a 107 g/km.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Mazda2 1.5L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 1.5 4 cilindri 90 CV 151 Nm 4,7 lt/100 km 20.300 euro

Suzuki Ignis

Da alcuni anni Suzuki punta sulle motorizzazioni mild hybrid e a questa regola non sfugge la Suzuki Ignis che propone il suo motore quattro cilindri 1.2 da 83 CV a un prezzo base di 21.400 euro per l'allestimento Top. Con l'ecobonus di stato il prezzo può scendere a 18.400 euro.

Suzuki Ignis

Nella dotazione della Top sono compresi il cambio manuale a 5 marce, i cerchi in lega da 16", i fari full LED, gli specchietti elettrici, i quattro alzacristalli elettrici, la telecamera posteriore, il climatizzatore automatico e i sedili anteriori riscaldabili. Il livello di consumo WLTP è omologato a 4,9 l/100 km e le emissioni di CO2 a 110 g/km.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 2WD 1.2 4 cilindri 83 CV 107 Nm 4,9 lt/100 km 21.400 euro

Hyundai i20

Anche la Hyundai i20 ha la sua versione mild hybrid dal prezzo contenuto ed è la 1.0 T-GDI 48V MT Connectline da 100 CV che di base costa 22.150 euro e in caso di incentivo rottamazione scende a 19.150 euro.

Hyundai i20

Nella dotazione della Connectline sono già compresi il cambio manuale a 6 rapporti, i cerchi in lega da 16", la strumentazione digitale su schermo da 10,25", gli specchietti elettrici, il climatizzatore manuale, il cruise control e il sistema di mantenimento corsia. Consumi e CO2 stanno a 4,98 l/100 km e 112,89 g/km.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V MT Connectline 1.0 3 cilindri 100 CV 172 Nm 4,98 lt/100 km 22.150 euro

Suzuki Swift

La nuova Suzuki Swift conferma la motorizzazione mild hybrid e lo fa con un nuovo 1.2 tre cilindri da 83 CV che ha un prezzo base di 22.500 euro. Col massimo dello sconto statale rottamazione il prezzo scende a 19.500 euro.

Suzuki Swift

La nuova Suzuki Swift Top 1.2 Hybrid include nel prezzo i cerchi in lega da 16", il cambio manuale 5 marce, il sistema multimediale con schermo touch da 9" e connettività Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico, i fari full LED e il cruise control. La Suzuki consuma 4,4 l/100 km (il valore più basso di questa lista) ed emette 99 g/km di CO2.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Suzuki Swift 1.2 Hybrid 2WD 1.2 3 cilindri 83 CV 112 Nm 4,4 lt/100 km 22.500 euro

Dacia Duster

La nuova Dacia Duster non ha cambiato solamente il look, ma anche le motorizzazioni che per la prima volta includono anche l'ibrido plug-in. Si tratta del tre cilindri 1.2 da 131 CV, il più potente di questa lista, che ha un prezzo base di 22.900 euro. Grazie agli incentivi statali il prezzo può scendere a 19.900 euro.

Dacia Duster

La Dacia Duster Expression TCe 130 include nella dotazione di serie i cerchi in lega da 17", il cambio manuale a 6 marce, il climatizzatore manuale, la strumentazione digitale da 7", i vetri elettrici davanti e dietro, la telecamera posteriore e il sistema multimediale su schermo touch da 10". Consumo WLTP di 5,5 lt/100 km ed emissioni di CO2 di 123 g/km.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Dacia Duster Expression TCe 130 1.2 3 cilindri 131 CV 230 Nm 5,5 lt/100 km 22.900 euro

Kia Stonic

Il SUV più compatto di Kia si chiama Kia Stonic e non sfugge alla nuova ondata delle motorizzazioni mild hybrid col suo motore a tre cilindri 1.0 T-GDi 48V da 100 CV che sulla versione Urban costa 22.950 euro. Con l'incentivo statale può arrivare a costare 19.950 euro.

Kia Stonic

Sulla Stonic Urban si hanno di serie i cerchi in lega da 16", il cambio manuale a 6 rapporti, i fari full LED, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il climatizzatore manuale, il mantenimento corsia e il Kia Navigation System DAB con touchscreen da 8", Apple CarPlay e Android Auto. Consumo combinato WLTP di 5,5 l/100 km ed emissioni di CO2 di 125 g/km.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Kia Stonic 1.0 T-GDi 100 CV 1.0 3 cilindri 100 CV 172 Nm 5,5 lt/100 km 22.950 euro

Hyundai Bayon

A chiudere questa Top 10 delle auto mild hybrid più economiche ci pensa la Hyundai Bayon che in versione 1.0 T-GDI Hybrid 48V iMT XLine da 100 CV (in esaurimento scorte) costa 23.600 euro. Grazie all'incentivo si può comprare a 20.600 euro.

Hyundai Bayon

Sulla XLine ci sono i cerchi in lega da 16", il cambio manuale intelligente iMT a 6 rapporti, gli specchietti elettrici, il climatizzatore manuale, la strumentazione digitale su schermo da 10,25", i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il caricatore wireless per smartphone, la telecamera posteriore e il sistema multimediale in plancia con schermo touch da 8" e connettività wireless Apple CarPlay/Android Auto. Il consumo combinato WLTP segna 5,2 l/100 km e le emissioni di CO2 i 118 g/km.