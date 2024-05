I nuovi incentivi auto 2024 sono partiti e premiano numerose motorizzazioni tra cui quelle a benzina, comprese nella fascia di emissioni 61-135 g/km. Il numero di vetture è decisamente ampio e qui di seguito vi mostriamo le 10 auto a benzina (anche mild hybrid) più economiche da acquistare con i nuovi incentivi 2024.

Modelli che rientrano nei segmenti A (city car) e B (piccole) che possono beneficiare di uno sconto di 1.500, 2.000 o 3.000 euro, a patto che si rottami una vecchia auto con omologazione compresa tra Euro 0 ed Euro 4. C'è poi un altro vincolo: il prezzo totale di quella nuova non deve superare i 35.000 euro IVA esclusa, pari a 42.700 euro IVA inclusa. In questo caso non ci sono problemi in quanto si viaggia ben al di sotto dei 20.000 euro.

Ecco quindi le 10 auto benzina più economiche da comprare con gli incentivi 2024, in ordine crescente di prezzo.

Dacia Sandero

Si inizia con la Dacia Sandero, attualmente l'auto più economica in vendita in Italia. Il listino parte infatti da 13.250 euro per la Streetway in allestimento Essential mossa dal 1.0 benzina aspirato da 67 CV.

Dacia Sandero Streetway

Di serie sono previsti luci ad accensione automatica, cerchi in acciaio da 15", avviso urto frontale, cruise control, limitatore di velocità e divanetto posteriore abbattibile 1/3-2/3.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 13.250 euro 10.250 euro 11.250 euro 11.750 euro

Citroen C3

Con la nuova generazione la Citroen C3 ha visto arrivare l'inedita variante elettrica, affiancata dalla versione mossa dal 1.2 benzina da 100 CV che prendiamo qui in considerazione. Il prezzo base è di 14.990 euro.

Citroen C3

Di serie ci sono proiettori LED, sospensioni Citroën Advanced Comfort, frenata automatica d'emergenza, Smartphone Station, Rear Parking Assist, regolatore/limitatore di velocità, e climatizzazione manuale.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 14.990 euro 11.990 euro 12.990 euro 13.490 euro

Fiat Panda

L'auto più venduta in Italia (anche) nel 2023 è anche la prima della lista a montare un motore mild hybrid. Il 1.0 della Fiat Panda infatti è affiancato da un sistema a 12 Volt che non è in grado di muoverla da solo, ma aiuta a contenere consumi ed emissioni, con 5,3 litri ogni 100 km.

Fiat Panda

Il prezzo base della Panda è di 15.500 euro e di serie offre cerchi in acciaio da 14", climatizzatore manuale, monitor da 5", volante regolabile e omologazione 4 posti.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 15.500 euro 12.500 euro 13.500 euro 14.000 euro

Mitsubishi Space Star

Tra le auto benzina più economiche da comprare con gli incentivi 2024 c'è anche una piccola monovolume come la Mitsubishi Space Star, con prezzo base di 15.500 euro per la 1.2 Invite da 71 CV e 4,9 litri ogni 100 km.

Mitsubishi Space Start

Di serie prevede cerchi in acciaio da 14", climatizzatore, computer di bordo, vernice metallizzata e cambio manuale.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 15.500 euro 12.500 euro 13.500 euro 14.000 euro

Kia Picanto

La Kia Picanto è la seconda auto benzina più economica con gli incentivi 2024 e passa da 14.300 e 12.300 euro con il 1.0 3 cilindri benzina aspirato da 66 CV abbinato all'allestimento Urban. I consumi dichiarati sono pari a 5 litri ogni 100 km.

Kia Picanto (2023)

Di serie la Kia Picanto Urban offre cerchi in acciaio da 14", chiusura centralizzata, climatizzatore manuale, sedile guida regolabile in altezza, radio DAB con monitor da 3,8", divanetto posteriore frazionabile 60/40 e omologazione 5 posti.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 16.500 euro 13.500 euro 14.500 euro 15.000 euro

Renault Clio

Si torna a un modello lungo 4 metri con la Renault Clio, disponibile con differenti tipologie di motorizzazioni tra le quali figura il 1.0 benzina aspirato da 67 che, in allestimento Evolution, ha un prezzo di 17.250, portati a 15.250 con gli incentivi auto 2024. Secondo i dati dichiarati i il consumo medio è di 5,3 litri ogni 100 km.

Renault Clio (2023)

Di serie ci sono luci esterne LED automatiche, cerchi da 16", climatizzatore manuale, cruise control, strumentazione digitale da 7", monitor centrale da 7", assistenza al mantenimento della corsia, sedili posteriori ripiegabili 1/3 - 2/3, sensori di parcheggio posteriori e riconoscimento della segnaletica stradale.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 17.250 euro 14.250 euro 13.250 euro 15.750 euro

Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon 2024 è ormai in rampa di lancio, attualmente però con la generazione in commercio la piccola di Stellantis continua a essere una delle auto più economiche in Italia, disponibile con il 1.0 mild hybrid già visto sulla Panda, capace di percorrere 100 km consumando 4,9 litri di benzina.

Lancia Ypsilon 2023

Il prezzo base dell'allestimento Oro è di 17.650 euro, che scendono fino a 14.650 con gli incentivi. Di serie sono previsti cerchi da 15", climatizzatore manuale, omologazione 5 posti, divanetto posteriore 60:40 e autoradio DAB con comandi al volante.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 16.500 euro 13.500 euro 14.500 euro 15.000 euro

Hyundai i10

Appena rinnovata con un restyling la Hyundai i10 rimane una delle auto più economiche disponibili in Italia e può beneficiare dei 3.000 euro di incentivi, cosa che porta il prezzo a 14.900 euro dai 17.900 iniziali della Connectline con il 1.0 benzina aspirato da 67 CV, con consumi medi pari a 5 litri ogni 100 km.

Hyundai i10

Di serie la piccola coreana ha un allestimento particolarmente ricco: cerchi in lega da 15", luci diurne a LED, climatizzatore manuale, cruise control, mantenitore di corsia, monitor centrale da 8” e sedile posteriore abbattibile 60:40.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 17.900 euro 14.900 euro 15.900 euro 16.400 euro

Mitsubishi Colt

Gemella della Renault Clio la nuova Mitsubishi Colt condivide con la francese stile e motorizzazioni, compreso il 1.0 aspirato da 67 CV che in allestimento Inform ha un prezzo di 17.900 euro, 14.900 con gli incentivi 2024.

Mitsubishi Colt

Di serie ci sono cerchi in acciaio da 15", luci LED, climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 7", monitor centrale da 7", schienali posteriori ribaltabili 60:40 e frenata automatica d'emergenza.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 17.900 euro 14.900 euro 15.900 euro 16.400 euro

Fiat 500

A chiudere la classifica delle auto benzina più economiche da comprare con gli incentivi 2024 ci pensa la Fiat 500, con prezzo di partenza a 18.000 euro per la 1.0 hybrid, mossa dal mild hybrid da 70 CV con 5,3 litri ogni 100 km/h di percorrenza.

Fiat 500

Di serie la 500 monta cerchi in acciaio da 14", climatizzatore manuale, cruise control, limitatore di velocità e monitor centrale da 7".