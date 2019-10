Diciamo la verità, rispetto al passato Kia ha elevato molto la sua statura nel settore con modelli come la sportiva Stinger, la simpatica Soul o la familiare Telluride. E molto ci si aspetta dalla nuova Optima, che viene anticipata da alcune immagini della K5, un'auto destinata al mercato interno ma che rappresenta molto di più perché è destinata a varcare i confini nazionali.

Come potete vedere dalle immagini qui in basso la K5 è molto diversa dalla Optima attuale e si sarebbe tentati di pensare che anche il posizionamento di mercato è differente. Non è così, abbiamo visto l'auto alcuni mesi fa ma neanche le pesanti camuffature hanno potuto celare un così buon lavoro da parte del team di designer.

2020 Kia K5 2019 Kia Optima

Cambio di stile

L'obiettivo è chiaro, basta guardare la linea del tetto o la griglia per capire che la nuova Optima vuole essere più stilosa che mai. Non importa se la generazione attuale è giovane (conta appena quattro anni), la nuova Optima avrà luci diurne a LED particolarmente audaci, con una originale linea a Z, che ricorda la Cadenza (che in Patria è la K7).

Il posteriore è altrettanto curato, con una linea particolarmente sportiva. Non dimentichiamo però che queste immagini fanno parte di una campagna di teaser in cui si vuole presentare l'auto, quindi la versione di serie potrebbe essere lievemente diversa.

2020 Kia K5 2019 Kia Optima

Un altro cambiamento importante riguarda il posizionamento degli specchietti, un po' più bassi, in modo da accentuare la linea da coupé. Una particolare nota di eleganza, poi, arriva dai dettagli metallici inediti.

Al posteriore l'altra novità riguarda i gruppi ottici, che ora sono LED ininterrotti, un'ulteriore conferma che la nuova Optima ha cambiato passo. Così anche a bordo.

Interni hi-tech

Kia ha rilasciato anche alcune immagini dell'abitacolo. In particolare è la plancia a catturare l'attenzione. Qui il passo in avanti è costituito dalla strumentazione digitale.

2020 Kia K5 2018 Kia Optima (Euro Spec)

Rispetto ad oggi i pulsanti sono diminuiti e una consolle centrale domina la scena. Il risultato è un ambiente più razionale, ordinato e moderno.

Nonostante questi rendering siano stati rilasciati da Hyundai South Korea non ci sono informazioni relative al debutto della nuova Optima.