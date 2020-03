Tra le molte offerte di inizio primavera, ce n’è una che scade il 30 marzo 2020 e che riguarda un modello nuovo e giovane come la Audi A1 Sportback: la formula è ben nota, prende il nome di Audi Value, e prevede poco anticipo e rate economiche ma valore futuro garantito alto, che però può essere pagato anche rifinanziando o non pagato restituendo l'auto.

Per una Audi A1 Sportback 30 TFSI Admired S tronic, il listino di partenza è di 22.464,40 euro, esclusa IPT ma compresa l’estensione di garanzia per 1 anno o 60.000 chilometri. Versando un anticipo di 5.241 euro, si pagano poi 23 rate da 199 euro (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,94%) comprendenti la garanzia Premium Care per due anni o 30.000 km; la rata finale è di 13.855,03 euro.

Vantaggi

Si tratta di una proposta interessante, non vincolata ad una permuta, che però potrebbe aiutare a coprire l’anticipo iniziale, pagando poi rate inferiori a 200 euro per due anni, e con alcuni servizi garanzia e manutenzione compresi nell’offerta. La rata finale alta potrebbe consentire di passare ad un’altra vettura di categoria anche superiore, pagando un fisso mensile sempre uguale o simile.

Svantaggi

Si tratta di una vettura premium, dai costi al top della categoria, che possono lievitare facilmente sia per le spese di acquisto e finanziamento, sia per i numerosi optional disponibili. Nell’offerta del sito ufficiale non è indicato il limite di chilometraggio, con l’eventuale esborso in più in caso di superamento della percorrenza.