Le promozioni di agosto sulle automobili nuove comprendono tutti i generi di vetture, incluse le molto popolari SUV-Crossover compatte: tra queste, Opel propone la Crossland X, che fino al 31 agosto è offerta con il finanziamento Scelta Opel collegato all'iniziativa Super rottamazione. Secondo la casa, il totale degli sconti ammonterebbe fino a 9.000.

Vediamo un esempio sulla Opel Crossland X 1.2 12V Start&Stop Advance, che grazie alle agevolazioni della casa e al contributo massimo statale con rottamazione di una vettura con più di 10 anni, pari a 1.500 euro per questo modello, ha un listino che scende a 12.450 euro.

L’anticipo è di 2.900 euro, mentre le 35 rate mensili ammontano a 159 euro (TAN 6,45%, TAEG 9,98%), e la rata finale è pari a 8.494,14 euro. Fino a qui sarebbe un normale finanziamento con maxi rata finale, ma ci sono altri vantaggi, a cominciare dal fatto che la prima rata si paga dopo 4 mesi.

Poi, questi importi comprendono alcuni servizi facoltativi per 3 anni, come Flexcare Silver, Flexprotecrion Silver, Credito protetto con perdita di impiego; in più, c’è Opel Protection, con protezione salute gratuita per un anno, purtroppo di attualità in questo periodo.

Vantaggi

La Crossland X viene proposta con un prezzo interessante, pari a quello di un’auto di categoria inferiore; in più si paga dopo 4 mesi, e ci sono tanti servizi assicurativi e di assistenza e manutenzione compresi nei costi del finanziamento, compreso il credito protetto e la protezione sulla salute.

Un’offerta completa per la ripartenza estiva, che può contare anche sugli incentivi statali.

Svantaggi

La vettura deve essere acquistata entro il 31 agosto, e quindi selezionata tra quelle disponibili, che peraltro Opel mostra nel proprio sito con un buon sistema di ricerca.

Questo però significa che, molto probabilmente, i costi saranno superiori rispetto a quelli dell’esempio, se non altro per optional in più, a partire dalla semplice vernice metallizzata.

In sintesi

Modello (esempio) Opel Crossland X 1.2 12V S&S Promozione Scelta Opel, Super Rottamazione con contributi statali Scadenza 31 agosto 2020 Listino scontato 12.450 euro Servizi aggiuntivi Flexcare Silver per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), Flexprotection Silver per 3 anni, calcolata sulla Provincia di Milano (Incendio e Furto), Credito Protetto con perdita d'impiego; Opel Protection (protezione salute) gratuita per un anno Anticipo 2.900 euro Rate 35 da 159 euro, dopo quattro mesi TAN 6,45% TAEG 9,98% Maxi rata finale (VFG) 8.494,14 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Per l’ottenimento del contributo statale massimo, rottamazione di una vettura immatricolata da almeno 10 anni