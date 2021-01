Al giorno d’oggi - a poche ore dalla creazione ufficiale di Stellantis - parlare di alleanze tra le diverse Case automobilistiche sembra essere una normalità. Da 20-30 anni a questa parte, infatti, i diversi costruttori di auto cercano di unire le forze per far fronte ad un obiettivo comune: l’economia di scala, per aumentare i volumi e ridurre i costi di progettazione e produzione. Non a caso ogni anno vengono stipulate partnership o acquisizioni che, grazie alla condivisione di piattaforme, garantiscono la realizzazione di nuove vetture.

A dire il vero, però, le alleanze in campo automobilistico nascono molto prima quando diversi costruttori iniziarono a mettere insieme le idee, le conoscenze e le strutture per costruire intere famiglie di motori utilizzabili sui differenti modelli presenti a listino. In questo articolo abbiamo scelto le principali joint venture che hanno dato vita a propulsori utilizzati su modelli di brand diversi.

Il V6 PRV

Uno dei primi esempi di alleanza che ha portato alla realizzazione di una famiglia di motori è il V6 PRV, la cui sigla è composta dalle iniziali delle aziende coinvolte nella collaborazione: Peugeot, Renault e Volvo. Costruito dal 1974 al 1998 e derivato da un primo progetto di motore a 8 cilindri a V, il V6 PRV in lega d’alluminio veniva proposto in quattro diverse cilindrate che condividevano un’architettura con angolo a 90°: 2.5 litri turbo, 2.7 litri, 2.8 litri turbo e aspirato e 3.0 litri turbo e biturbo, anche con distribuzione bialbero.

La versione più famosa di questo propulsore è sicuramente quella equipaggiata sulla mitica DeLorean DMC-12 del film “Ritorno al futuro”. Si trattava del 2.850 cc monoalbero con rapporto di compressione 8,8:1, in grado di erogare una potenza massima di 130 CV a 5.500 giri/min e una coppia massima di 208 Nm. Nel 1998 terminò la produzione del V6 PRV, sostituito dal motore ES, un V6 realizzato da Peugeot in collaborazione con la sola Renault.

Il 4 cilindri Tritec

Il motore Tritec è stato prodotto a Curitiba in Brasile dal 1999 al 2006 dalla joint venture siglata da Chrysler e Rover che in quel periodo faceva parte del gruppo BMW. Si tratta di un 4 cilindri in linea monoalbero con 4 valvole per cilindro declinato in due cilindrate: 1.397 cc e 1.598. La prima, equipaggiata sulle Mini One destinate ai mercati portoghese e greco, poteva contare su una potenza massima di 75 CV e su una coppia di 122 Nm.

Il secondo - che è la versione a corsa allungata del 1.4 litri - veniva proposto nella versione da 90 CV sulla Mini One per i restanti mercati europei e nella variante da 116 CV sulla Mini Cooper, la Chrysler PT Cruiser e la Lifan 520. La versione da 1.6 litri, denominata SC, è stata dotata di un compressore volumetrico che ha portato la potenza inizialmente a 163 CV e successivamente a 170 CV. Quest’ultima è la versione montata sulla Mini Cooper S dal 2002 al 2006.

I motori DV o DLD

Nel 1998 il Gruppo Psa e Ford hanno stretto un accordo per la realizzazione di propulsori turbo diesel common rail dalla cilindrata contenuta. La produzione è iniziata nel 2001 negli stabilimenti di Ford a Dagenham e di PSA a Tremery, e ha portato allo sviluppo di una famiglia di motori denominati DV dalla Casa francese e DLD dalla Casa americana. Andando più nel dettaglio ne fanno parte:

Dalla collaborazione tra le due aziende sono nati anche due V6 diesel, da 2.7 e 3.0 litri e due 4 cilindri in linea da 2.0 e 2.2 litri.

Il motore EP

Subito dopo la fine dell’alleanza con Chrysler, acquistata dal Gruppo Daimler, per i motori Tritec BMW ha avviato una nuova partnership con il Gruppo francese PSA, che ha portato alla realizzazione di una famiglia di motori caratterizzati dalla sigla EP. Il primo, l’EP3, è stato introdotto nel 2006 sulla Peugeot 207. Si tratta di un 4 cilindri 1.4 16 valvole dotato di distribuzione a fasatura variabile e di sistema di alzata variabile Valvetronic. La potenza è di 95 CV mentre la coppia è di 136 Nm.

Successivamente è stato prodotto l’EP6 con cilindrata 1.6, ottenuta grazie all’allungamento della corsa del pistone. La potenza massima è di 120 CV mentre la coppia è di 160 Nm. Questo motore, utilizzato su buona parte dei modelli MINI tra il 2006 e il 2016 e su diverse vetture del Gruppo francese, è alla base del 1.6 sovralimentato con turbocompressore TwinScroll e declinato in numerose potenze fino ai 270 CV della Peugeot RCZ-R.