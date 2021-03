Chi compra un'auto oggi si trova spesso di fronte ad un nuovo dilemma: ibrida o elettrica? Le tipologie di auto elettrificate, dal mild hybrid al full hybrid fino al plug-in hybrid, sono molte e a volte confondono i potenziali clienti meno attenti all'evoluzione tecnologica.

Sull'altro fronte c'è l'auto elettrica che piace a molte come idea di veicolo ecologico, silenzioso e al momento libero da ogni blocco del traffico. Anche qui però l'offerta inizia ad essere vasta, con i SUV elettrici che cominciano ad affacciarsi sul mercato.

Uno dei più nuovi è la Hyundai Ioniq 5, il SUV a batteria che sfrutta la nuova architettura elettrica per avere dimensioni interne superiori, ma con dimensioni esterne che vanno a sfidare un'altra Hyundai nuovissima, la Tucson di quarta generazione.

SUV ibrido o elettrico?

A chi avesse già valutato la Tucson come possibile acquisto futuro vogliamo a questo punto mettere la classica "pulce nell'orecchio", ovvero confrontare la nuova Tucson con la Ioniq 5 sia a livello di stile, dimensioni, dotazioni e prestazioni, senza dimenticare l'autonomia, i costi chilometrici e i costi fissi come il bollo.

Hyundai Ioniq 5 Hyundai Tucson

Partiamo quindi col nostro parallelo Hyundai Tucson-Ioniq 5, ricordando che gli incentivi statali per le auto elettriche come la Ioniq 5 sono in vigore almeno fino al 31 dicembre 2021, mentre quelli per tutte le altre (Tucson Hybrid 2WD compresa, che sta entro i 135 g/km di CO2) scadranno il 30 giugno 2021, salvo esaurimento fondi o eventuali proroghe.

Stile a confronto

Anche se ci troviamo di fronte a due auto ben diverse per meccanica e alimentazione, resta innegabile il fatto che anche l'occhio vuole la sua parte e che, quindi, lo stile gioca un ruolo importantissimo nella scelta. Da una parte abbiamo la Hyundai Tucson che adotta uno stile grintoso, quasi da SUV coupé, con il frontale dal design molto originale che mette in primo piano la grande calandra con luci a LED incorporate e nascoste.

Sul fronte opposto c'è il nuovo corso stilistico di Hyundai Ioniq 5 che punta su linee decise e moderne, massicce e sportive al tempo stesso, senza una vera e propria mascherina anteriore con gruppi ottici di nuova generazione composti da LED cubici. Insomma, due modi diversi per la stessa Casa coreana di interpretare il SUV compatto, di oggi e di domani.

Ambiente contemporaneo, oppure "open space"

Aprendo le portiere troviamo due ambienti davvero molto diversi tra loro, quasi agli antipodi: un abitacolo dal design più familiare e contemporaneo sulla Tucson e decisamente più futuribile sulla Ioniq 5.

Due mondi ben distinti che sulla Tucson tendono all'evoluzione dello spazio abitabile dei SUV come li conosciamo oggi e che invece su Ioniq 5 ci fa vedere cosa può essere il futuro di un "open space" su ruote che sfrutta tutti i vantaggi della semplificazione meccanica delle auto elettriche.

Niente tunnel centrale sulla Ioniq 5, ma una consolle mobile

Anche facendo un confronto tra gli schermi digitali che compongono quadro strumenti e display dell'infotainment in plancia vediamo che su Tucson i due elementi hanno una diagonale di 10,25 pollici, mentre sulla Ioniq 5 lo spazio per l'informazione cresce fino ai 12 pollici.

Unica nel suo genere ed esclusiva della Ioniq 5 è invece la consolle centrale mobile che può avanzare ed arretrare assieme ai sedili e creare un maggiore avvicinamento tra i passeggeri, la cosiddetta "Universal Island" che offre in più la possibilità di salire e scendere dall'auto sul lato che risulta più comodo.

Le dimensioni

Ed eccoci al nodo cruciale delle dimensioni, partendo da quelle esterne che non sono molto diverse tra le due concorrenti marchiate Hyundai (con la Ioniq 5 che è di poco più grande), ma che hanno nel passo e nella nuova piattaforma a fondo piatto E-GMP che contiene la batteria, la vera grande differenza.

Hyundai Tucson Hyundai Ioniq 5 Lunghezza 4,50 m 4,63 m Larghezza 1,86 m 1,89 m Altezza 1,65 m 1,60 m Passo 2,68 m 3,00 m

I 3 metri di passo della Ioniq 5, ovvero la distanza tra le ruote davanti e quelle dietro, sono nettamente superiori ai 2,68 metri della nuova Tucson, un vantaggio di 32 cm che rendono l'elettrica coreana al vertice della categoria e vicina a veri colossi come la nuova Mercedes Classe S (3,10 metri).

Spazio in più per la Ioniq 5

Questo si traduce in un'abitabilità di nuova generazione per la Ioniq 5, sia come spazio per le le gambe che per l'impostazione stessa dell'abitacolo che diventa un ambiente più aperto e vivibile da parte dei passeggeri.

A questo si contrappone però una capacità di carico che vede prevalere la Tucson nella volumetria del bagagliaio posteriore, ma che nel caso della Ioniq 5 aggiunge un altro piccolo vano di carico anteriore da 57 litri (24 litri sulla versione 4WD).

Hyundai Tucson Hyundai Ioniq 5 Capacità di carico minima

(5 posti) 616 litri 531 + 57 litri Capacità di carico massima

(2 posti) 1.795 litri 1.591 + 57 litri

Trazione posteriore, anteriore o integrale

Arriviamo alle potenze e alle prestazioni dei due SUV Hyundai, un confronto che prende come riferimento la Tucson 1.6 full hybrid 230 CV 2WD e la Ioniq 5 Long Range 2WD da 218 CV.

La Tucson nasce come trazione anteriore e può essere anche a trazione integrale HTRAC, mentre la Ioniq 5 nasce a trazione posteriore e a sua volta può avere le quattro ruote motrici, ma elettriche.

Hyundai Tucson 1.6 HEV 2WD Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD Motore 1.6 benzina + elettrico Elettrico Potenza 230 CV (180 + 60 CV) 218 CV Coppia 265 Nm 350 Nm Trazione Anteriore Posteriore Cambio Automatico 6 marce Monomarcia

Le prestazioni

Anche le prestazioni non sono molto diverse tra le due concorrenti "indirette", con un buon vantaggio di autonomia per la Tucson che può contare sul classico serbatoio di benzina per avvicinarsi ai 1.000 di range.

Hyundai Tucson 1.6 HEV 2WD Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD Velocità massima 193 km/h 185 km/h Accelerazione 0-100 km/h 8,0 secondi 7,4 secondi Consumo WLTP 5,50 l/100 km 15,12 kWh/100 km (stimato) Serbatoio/Batteria 52 litri 72,6 kWh Autonomia 944 km 480 km

I 480 km di autonomia a zero emissioni della Ioniq 5 sono molto interessanti per la categoria dei SUV elettrici, ottenuti anche grazie alla capiente batteria da 72,6 kWh netti e utilizzabili.

Prezzi e incentivi

Sul fronte dei costi occorre premettere che i prezzi della Hyundai Ioniq 5 non sono ancora stati ufficializzati, ma prima dell'arrivo nelle concessionarie previsto per la metà del 2021 dovremmo conoscere il listino completo del nuovo SUV nato per essere solo elettrico. Sino alla fine del 2021, per la Ioniq 5, sono in vigore gli incentivi statali che si sommano all'Ecobonus per arrivare a 10.000 euro con rottamazione.

Hyundai Tucson 1.6 HEV 2WD Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD Prezzo Da 33.350 euro N.D. Incentivi rottamazione Fino a 10.000 euro Fino a 3.500 euro

Della nuova Tucson abbiamo invece tutti i prezzi, che nel caso della 1.6 HEV 2WD partono da 33.350 e arrivano a 37.550 euro. Ricordiamo però che fino al 30 giugno 2021 (salvo esaurimento fondi o proroghe) la Tucson può godere degli incentivi statali fino a 3.500 euro (fascia 61-135 g/km).

Quello che occorre valutare nel nostro confronto sono quindi i costi fissi e quelli variabili che caratterizzano i due SUV Hyundai.

Costi fissi

Un tipico costo fisso annuo che però cambia tra i nostri due SUV è il bollo auto (tassa automobilistica regionale). Ogni regione fa pagare questa tassa in base a propri criteri, tariffe e alimentazioni, esattamente come le riduzioni e le esenzioni che cambiano di caso in caso

Prendendo come esempio la Lombardia vediamo che un'auto ibrida come la Tucson paga il bollo ridotto del 50% per i primi 5 anni dall'immatricolazione, ovvero 1,29 euro per ogni kW di potenza riportata sul libretto (Foglio 2, Rigo P.2) fino a 100 kW e 1,93 euro per ogni kW aggiuntivo. In più, se si rottama un veicolo inquinante, c'è l'esenzione per i primi tre anni e poi la riduzione al 50% per i due anni successivi.

Hyundai Tucson 1.6 HEV 2WD Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD Bollo auto annuale (Lombardia) 191,30 euro

(riduzione 50% per 5 anni)

(Con rottamazione, esenzione per 3 anni, poi riduzione al 50% per 2 anni) 0 euro

(esenzione totale)

Ancor meglio va alle auto elettriche come la Hyundai Ioniq 5, che in quasi tutte le regioni italiane sono esentate dal bollo per i primi 5 anni dall'immatricolazione e che, dopo questo periodo, paga solo un quarto del bollo (il 25%). In Lombardia e Piemonte l'esenzione è a vita.

Da non trascurare è poi il capitolo del costo dell'assicurazione RC auto che, secondo dati IPSOA, è mediamente ridotto dal 10 al 30% nel caso delle auto elettriche. Un bel risparmio sul premio annuo che, come riporta Assicurazione.it, ha un costo medio italiano di 464 euro (353 euro in Lombardia).

Costi variabili

Nei costi variabili ci sono invece quelli che cambiano a seconda della percorrenza chilometrica annua e del tipo di utilizzo dell'auto e che, come vedremo, variano molto tra un'ibrida e un'elettrica come le nostre due protagoniste.

Tipica spesa variabile è quella dei costi chilometrici dovuti ai consumi di carburante, all'usura dell'auto, manutenzione, ricambi e consumabili. In questo caso la Ioniq 5 ha un primo netto vantaggio sulla spesa di viaggio più spicciola, quella che per la Tucson è la spesa al distributore e per l'elettrica è alla presa di corrente.

Hyundai Tucson 1.6 HEV 2WD Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD Spesa per 100 km 8,71 euro

(5,50 l/100 km x 1,584 euro) 3,36 euro ricarica domestica

(15,12 kWh/100 km x 0,2226 euro) 6,80 euro ricarica pubblica Enel X

(15,12 kWh/100 km x 0,45 euro)

11,94 euro ricarica Ionity alta potenza

(15,12 kWh/100 km x 0,79 euro)

Il vantaggio è massimo se si può ricaricare la Ioniq 5 nel garage di casa, si riduce se si utilizzano le colonnine pubbliche più diffuse, mentre diventa addirittura svantaggiosa l'elettrica se si usano con frequenza gli impianti ad alta potenza in corrente continua come quelli di Ionity. Queste mega colonnine sono fra l'altro le uniche che permettono di sfruttare l'impianto a 800 volt del SUV coreano e ricaricare la batteria (dal 10 all'80%) in 18 minuti.

Da valutare è infine il tema della manutenzione che, almeno in teoria, è inferiore sull'auto elettrica che ha in generale meno consumabili da cambiare periodicamente (l'olio, il filtro olio e aria, le candele, ecc.) e anche minori interventi periodici come ad esempio la cinghia di distribuzione e le guarnizioni. La durata e il costo della batteria sono invece tutte da considerare, così come i periodici controlli all'impianto elettrico.