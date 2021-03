Spesso il valore di un'auto non deriva soltanto dalle sue specifiche o dalla storicità del veicolo in sé. Ma pure dallo storico di chi l'ha posseduta, come nel caso di questa particolare Porsche 911 RSR del 1974. Vettura che ha fatto parte anche della collezione del noto narcotrafficante Pablo Escobar.

Nata per correre

Considerare il boss colombiano come un valore aggiunto non ha alcun senso, piuttosto è più interessante sottolineare come e perché questa vettura sia stata prodotta, ma soprattutto chi l'ha guidata.

Realizzata nel 1974, questa auto era destinata, insieme ad un lotto che comprendeva altre 14 vetture, alla serie International Race of Champions che si svolse proprio quell'anno. Una competizione che doveva riunire 12 piloti di diverse discipline di guida, farli gareggiare con vetture identiche, per stabilire chi fosse il più forte. Delle 15 auto costruite, tre dovevano eventualmente servire come vetture di riserva.

Questa particolare 911 RSR venne guidata da Emerson Fittipaldi, il quale fece la pole position in gara, sebbene venne penalizzato successivamente per essersi presentato in ritardo al briefing dei piloti. L'auto continuò a correre nella serie negli anni successivi, partecipando pure alla 24 di Daytona del 1978.

La questione Escobar

Dicevamo che quest'auto in particolare è appartenuta a Pablo Escobar. Vettura che il narcotrafficante utilizzo proprio per correre, in una serie colombiana denominata Copa Renault 4. L'auto però venne dotata di una livera differente (copiando quella Martini), ma soprattutto della carrozzeria della 935. Dopo la sua morte nei primi anni '90, l'auto finì in un deposito.

Il ritorno alle origini è merito dell'imprenditore (ed ex pilota) Roger Penske, che la riportò negli Stato Uniti, per restituirla al suo splendore originale, ovvero quello con la livera dell'auto usata da Fittipaldi, quindi provvisto di colorazione Sahara Beige e interni neri. Il motore è ovviamente il ben noto flat six di casa Porsche.

L'Atlantis Motor Group che ne cura la vendita, ha fissato il prezzo a 2,2 milioni di dollari (all'incirca 1,85 milioni di euro). Fatevi sotto se siete interessati!