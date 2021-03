Scomparsa nel 2017 la Citroen C5 si prepara a tornare con la nuova generazione, spiata più volte negli ultimi mesi e della quale conosciamo ora la data del debutto ufficiale: 12 aprile. Ancora poche settimane e cadranno le camuffature dall'ammiraglia del Double Chervon, che mostrerà così il suo stile ben lontano da quello della generazione precedente.

Come visto nelle foto spia infatti non si tratterà di una classica berlina 3 volumi, ma di un mix tra shooting brake e crossover, vale a dire carrozzeria da station wagon ma con tetto che scende dolce verso la coda e l'ormai immancabile assetto rialzato, ma non troppo.

Una di famiglia

Una soluzione già mostrata nel 2016 dalla concept Cxperience, dalla quale la nuova Citroen C5 riprenderà alcuni tratti somatici, rendendoli naturalmente meno "estremi". Niente arodinamica esasperata in favore di un look più dolce e tondeggiante, mantenendo però la sottile mascherina con Double Chevron cromato ad attraversarla per intero, andando a fondersi con le altrettanto sottili luci LED.

Design in linea con l'attuale family feeling, almeno per quanto riguarda l'anteriore, con al posteriore soluzioni nuove e alcuni richiami alla non fortunatissima DS 5, la berlina del brand premium scomparsa nel 2018.

Dell'abitacolo non abbiamo mai visto nemmeno un centimetro, ma è facile aspettarsi un design altrettanto di rottura rispetto al resto della gamma, assieme a strumentazione digitale e grosso monitor centrale per l'infotainment.

Base comune

Se il design sarà molto personale, la meccanica sarà invece condivisa col resto della famiglia della fu PSA, vale a dire il pianale EMP2 utilizzato - solo per fare qualche esempio - da Peugeot 508 e 308, DS 9 e Citroen C5 Aircross. Una piattaforma in grado di ospitare ogni tipo di motorizzazione, dai classici benzina e diesel passando per l'elettrico puro, passando per l'ibrido plug-in.

Ancora non si sa quali tipologie di propulsione saranno disponibili, ma è quasi scontata la presenza in gamma - probabilmente già dal lancio - di versioni che al benzina affiancheranno un elettrico.