Gli incentivi statali sono in netta riduzione, ma tra le promozioni di aprile si può contare su una buona disponibilità di fondi per le vetture elettriche: vediamo ad esempio Renault con la sua Zoe, che ha sempre avuto solo questo tipo di motorizzazione.

Per la Zoe Life R110 si può ottenere un forte sconto in caso di rottamazione di un veicolo usato fino a Euro 4 immatricolato fino al 31 dicembre 2010 e di proprietà da almeno 12 mesi: insieme allo sconto della casa, il listino iniziale scende a 19.950 euro, circa 14.500 euro in meno, di cui 8.000 di incentivi.

Con il finanziamento Renault Easy, si versa quindi un anticipo di 4.500 euro, mentre le rate sono 36 da 118,26 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,16). La rata finale ammonta a 14.813,50 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più. L’importo comprende anche l’assicurazione furto e incendio per tre anni, 1 anno di driver insurance, e l’estensione di garanzia per 3 anni o 50.000 km.

Vantaggi

Per l’acquisto di un’auto elettrica, gli incentivi statali e quelli della casa possono effettivamente costituire un buon motivo per pensare all’acquisto: con questo sconto, il prezzo di partenza diventa simile a quello di un’auto della stessa categoria con motore tradizionale. In più, nella rata sono compresi alcuni servizi.

Svantaggi

La Life è la versione alla base della gamma Zoe, e di listino si avvicina ai 35.000 euro: senza incentivo, il prezzo di partenza è ancora molto elevato. Questa offerta richiede necessariamente la rottamazione, e anche il versamento di 4.500 euro di anticipo.

In sintesi