Gli incentivi statali sono in progressivo esaurimento, ma c’è ancora spazio per i bonus sulle auto a zero emissioni: per il mese di aprile Hyundai punta sulla propria Kona Electric fresca di restyling, combinando iniziative della casa ed incentivi in una formula piuttosto unica sul mercato.

Partiamo dall’ecobonus statale, che viene unito alla Maxi Rottamazione Hyundai: con la rottamazione di un veicolo da Euro 1 a Euro 5 di almeno 10 anni si arriva ad un massimo di 10.500 euro di vantaggi sul listino iniziale, facendo scendere il prezzo di una Kona 38 kWh EV XLine da 40.400 a 29.900 euro, ad esclusione di IPT e PFU.

Poi c’è il finanziamento Triplo zero: il primo zero è relativo alle emissioni, ma gli altri due riguardano il tasso zero ma anche la rata ad importo zero per 24 mesi (TAN 0%, TAEG 1,09%). In pratica, si versano solo l’anticipo di 11.551 euro, che comprende servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria, e poi si attende la rata finale che ammonta a 20.604 euro.

Vantaggi

Per una recente Kona elettrica, scendere da 40.400 a meno di 30.000 solo con un usato da rottamare è già un buon vantaggio. Se poi non si pagano rate per due anni, in pratica occorre solo versare l’anticipo, mentre la rata finale può essere eventualmente rifinanziata, o considerata come anticipo per una nuova auto, al limite sempre elettrica.

Nell’esempio sono inclusi anche servizi assicurativi facoltativi, senza i quali il prezzo potrebbe anche scendere ulteriormente; Hyundai propone altri possibili sconti, come i 1.000 euro del Voucher per chi possiede già una Hyundai in famiglia.

Svantaggi

Prima di tutto, occorre sempre una contrattazione con la Concessionaria, per verificare la disponibilità di incentivi, ma anche l’esatto preventivo sulla vettura che vogliamo acquistare: se per esempio non ci sono fondi statali, non si può applicare la Maxi Rottamazione Hyundai.

In più, attenzione a questa formula: la rata è zero, ma l’anticipo no, quindi in caso di rottamazione non c'è valutazione dell'usato, e gli 11.551 euro, più l’importo di IPT e PFU e pochi altri oneri, sono da versare tutti e subito.

In sintesi