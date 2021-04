La gamma Jeep ibrida plug-in si chiama 4xe, ed è ovviamente presente tra le promozioni di aprile, grazie alla possibilità di accedere agli incentivi statali. Ad esempio, con il finanziamento GO4xe una Jeep Renegade può essere acquistata con una rata mensile da 169 euro, scegliendo di sostituirla dopo un periodo variabile di mesi, precisamente 13, 25 o 37.

L’esempio della Casa riguarda la Jeep Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid, dal listino iniziale di 39.150 euro; il prezzo promozionale scende a 29.100 grazie a ecobonus e incentivi statali, in aggiunta agli sconti della casa, con rottamazione.

L’anticipo è quindi di 7.130 euro, mentre le rate sono 48 da 169 euro (TAN 7,28%, TAEG 7,28%), comprese le spese di incasso di 3,50 euro a rata. La maxi rata finale ammonta a 19.864 euro, per un totale di 60.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Grazie ai contributi statali, il ribasso rispetto al prezzo iniziale è superiore ai 10.000 euro: sicuramente un buon incentivo per l’acquisto di un’auto in questo periodo. Anche la rata da 169 euro è piuttosto bassa, mentre è interessante la possibilità di scegliere il periodo di sostituzione.

Svantaggi

E’ sempre necessario un confronto con la Concessionaria per valutare tutti i dettagli, dagli importi esatti degli oneri finanziari agli accessori sulle vetture in offerta, fino all'effettivo ammontare dello sconto. In ogni caso, a questa offerta si accede con una vettura da rottamare.

In sintesi