Le offerte di aprile sono particolarmente interessanti sui veicoli elettrici: gli incentivi statali e gli sconti delle Case permettono di ridurre sensibilmente i listini. Kia, per esempio, propone negli esempi ufficiali anche l’offerta sulla multispazio elettrica e-Soul, senza dati su un eventuale finanziamento, ma ponendo l’accento proprio sulla riduzione del listini, insieme ai servizi offerti.

Una Kia e-Soul Style 39,2 kWh avrebbe un prezzo di listino di 39.850 euro, che può ridursi a 27.350 euro, vale a dire 12.500 euro di meno, comprese IVA e messa in strada, e ad esclusione di IPT e PFU.

Questo sconto si ottiene con la riduzione di 4.500 euro grazie al contributo di Kia e delle Concessionarie, a seguito della rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno 3 mesi, e con l’EcoBonus Nazionale di 8.000 euro.

L’offerta non è cumulabile con altre iniziative in corso, ma bisogna considerare che Kia offre nel listino anche alcuni servizi: in particolare, 7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, 7 anni di manutenzione programmata e 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe per il sistema Kia UVO Connect.

Vantaggi

Lo sconto è particolarmente interessante: 12.500 euro non sono pochi, e il prezzo di 27.350 euro, pur abbastanza alto, è concorrenziale per la categoria di vettura. L’esempio riguarda solo lo sconto sul listino, lasciando libertà anche di accedere a finanziamenti non legati in alcun modo alla Concessionaria.

Svantaggi

La Soul è solo elettrica, ma la versione da 39,2 kWh è quella di attacco: il motore da 64 kWh costa quasi 5.000 euro in più, ma consente quasi 200 km di autonomia aggiuntivi. E’ necessario un usato da rottamare, insieme alla disponibilità dei fondi statali.

In sintesi