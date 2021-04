Al momento l’offerta dei modelli Dacia "per la famiglia" comprende Dokker, Logan MCV e Lodgy. La prima è una multispazio, la seconda è una station wagon e la terza è una monovolume a 7 posti. Le ultime foto spia che arrivano dalla Svezia ci indicano che Dacia sia al lavoro su un successore (forse) dei tre modelli.

Una versione Stepway per la famiglia

Le forme del prototipo sembrano essere un curioso misto delle tre Dacia. Il muletto, completamente avvolto dalle mimetizzazioni, ha un frontale largo e imponente e una carrozzeria allungata e alta come quella di una multispazio.

Il parabrezza però sembra essere più inclinato rispetto a quello di una Dokker e pare più vicino allo stile della Logan MCV. La coda è tronca come quella della Lodgy e si scorgono dei fari a sviluppo verticale che ricordano quelli della monovolume.

Visto l’assetto rialzato e le protezioni per i passaruota nascoste dai teli non saremmo stupiti se Dacia rinominasse questo prototipo come “Stepway”.

Questo perché, tranne la Duster, la quale ha un assetto “nativo” da fuoristrada, tutte le Dacia hanno ricevuto negli anni una versione Stepway, compresa la nuova Sandero.

Arriva nel 2022

Per il resto, sappiamo che questo nuovo modello sarà costruito sulla stessa piattaforma di Renault Clio e Captur, ovvero la CMF-B. Riguardo alle motorizzazioni, è probabile che vedremo dei propulsori turbo benzina e GPL fino a 100 CV. In un secondo momento, dovrebbero arrivare anche le versioni full hybrid e ibride plug-in con tecnologia ripresa dalle Renault.

Dacia ha confermato che presenterà il nuovo modello nel 2022. Prossimamente vedremo anche il primo SUV di segmento C nella storia della Casa. Il Bigster dovrebbe arrivare nel 2025 e avrà un look futuristico e 7 posti.