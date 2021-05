Nonostante la fine degli incentivi statali per le vetture a benzina, Fiat continua a proporre nel mese di maggio numerose offerte sulla propria gamma, con sconti interessanti con o senza rottamazione.

Prendiamo ad esempio la Fiat 500X, dalla gamma recentemente rinnovata: una delle offerte promosse nel sito ufficiale riguarda la 500X Cult 1.0 120 CV Euro 6d, che in caso di rottamazione viene offerta a 17.500 euro anziché 21.500 euro, oppure a 15.500 euro se si sceglie il finanziamento Contributo Prezzo con MiniRata.

In quest’ultimo caso, non è previsto anticipo, e il finanziamento dura 96 mesi: le prime 24 rate mensili ammontano a 164,58 euro, mentre le rimanenti 72 sono pari a 246,86 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,58%). Il finanziamento prevede la copertura totale dell’importo, quindi non sono previsti rata finale, o chilometraggio massimo.

Vantaggi

Non ci sono gli ecoincentivi di inizio anno, ma continuano ugualmente gli sconti anche sulla 500X con il 1.0 a benzina: nel caso dell’esempio si arriva fino a 6.000 euro di sconto. Poi c’è l’anticipo zero, e la formula, ormai consueta in Fiat, di pagare tutta la vettura in due fasi, con rate più basse nei primi due anni: una buona soluzione in prospettiva di un futuro economicamente più roseo.

Svantaggi

La versione Urban Look Cult è quella di attacco, dal prezzo più basso: per allestimenti superiori, o per le versioni Cross, occorre prevedere cifre superiori. L’offerta richiede la rottamazione di una vettura, e il finanziamento di 7 anni è piuttosto lungo, presumibilmente più della permanenza di questa 500X a listino, ed è pensato per il possesso dell’auto.

In sintesi