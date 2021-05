Tra le promozioni di maggio, messe in evidenza dalle Case nella comunicazione ufficiale, troviamo ogni tipologia di automobili: ad esempio, un City SUV di attualità come Skoda Kamiq, nella versione G-TEC motorizzata a metano, un tipo di motorizzazione sul quale Skoda sta ancora puntando molto.

Una Skoda Kamiq Ambition 1.0 G-TEC 90 CV, che ha un listino di 23.590 euro, può costare 18.900 euro esclusa IPT, con il contributo di Casa e Concessionarie, e ad alcune condizioni: in caso di permuta o rottamazione, e accedendo al finanziamento Skoda Clever Value+.

Con un anticipo di 3.231,31 euro, le rate mensili sono 35 da 149 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,17%), mentre il valore futuro garantito pari alla rata finale è di 12. 456,46 euro; al termine, le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto anche rateale.

Vantaggi

La motorizzazione a metano del gruppo Volkswagen può risultare conveniente, oltre ai vantaggi ecologici; a questo si aggiunge la specifica promozione di acquisto, che prevede uno sconto di 4.690 euro sul listino, e rate mensili inferiori a 150 euro.

Svantaggi

E’ necessaria la permuta o la rottamazione; attenzione anche ai costi in più in fase di preventivo, come ad esempio gli optional sulle vetture in offerta, gli oneri finanziari o le spese per un eventuale esubero chilometrico.

In sintesi