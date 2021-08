Nel mondo dell'auto moderna audacia e coraggio spesso scarseggiano. Anche se i costruttori sfruttano sempre di più esperti team di design che sfornano idee innovative e futuristiche nella fase concettuale, la maggior parte delle volte le richieste del mercato e costi di produzione troppo elevati fanno sì che le soluzioni più coraggiose vengano abbandonate nel passaggio alla versione di serie.

Lo sappiamo, un modello che aspira alla vera popolarità e al successo di massa dovrebbe piacere a tutti e allo stesso tempo avere un prezzo conveniente. Tuttavia, in mezzo a un mucchio di regole noiose che spingono verso soluzioni convenzionali c'è sempre spazio per eccezioni degne di nota. E oggi vogliamo dare spazio proprio a queste.

Nessun comune denominatore

I protagonisti di questo slideshow sono alcuni modelli di serie rimasti molto fedeli a concept e prototipi. Modelli che non hanno niente in comune fra di loro visto che in mezzo troviamo monovolume, roadster, pick-up e persino una hot-rod provenienti da zone geografiche molto differenti tra loro: Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti.

Non appartengono nemmeno tutte allo stesso momento storico: l'auto più vecchia in elenco ha debuttato alla fine degli Anni '80 ed è stata ritirata dal mercato circa 15 anni fa, mentre la più giovane è ancora in attesa della produzione in serie, che dovrebbe arrivare il prossimo anno. Non vi resta che sfogliare la gallery qui sopra e scoprire quali sono i 7 modelli più aderenti alle proprie concept car, elencati in ordine di apparizione.

Se poi vi interessasse sapere quali sono, invece, in questo articolo trovate le più belle concept car mai realizzate. Mentre qui ce n'è uno dedicato agli studi mai realizzati per un'erede dell'Alfa Spider.