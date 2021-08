Come un po' tutti i marchi, in Europa Ford ha in gamma modelli crossover che vendono bene - come la Puma e la Kuga - mentre hatchback, berline e station wagon soffrono la moda dei SUV e le immatricolazioni non volano certo. Eppure ci si continua a puntare, come testimoniato dalle foto spia che ritraggono il restyling della Ford Focus station wagon.

La familiare dell'Ovale blu non dovrebbe arrivare tra molto e trattandosi di un restyling di metà carriera non verrà stravolta: una rinfrescata al design di fari, qualche ritocco ai paraurti e poco altro. Almeno per quanto riguarda l'estetica.

Rinfrescata nei fari

Le forme dei fari anteriori avranno un design leggermente diverso rispetto alla Ford Focus uscente e, da quanto riusciamo a vedere, la struttura interna dei gruppi ottici sarà modificata con almeno una lente di proiezione aggiuntiva.

Il paraurti anteriore sembra avere una griglia inferiore modificata, anche se le camuffature impediscono di vedere le differenza in dettaglio. In generale, comunque, i finti pannelli potrebbero essere l'indizio di un nuovo design.

Nella parte posteriore non sembra esserci molto di nuovo, se non del nastro camouflage che probabilmente nasconde un design rinnovato per i gruppi ottici.

Piccola curiosità: questo prototipo è probabilmente in una configurazione destinata al Regno Unito, considerando che la guida è a destra.

Carburanti alternativi?

Un dettaglio interessante è quel piccolo tubo in alluminio sul lato sinistro del paraurti, dal lato opposto dello scarico. Non siamo esattamente sicuri di cosa sia, ma abbiamo due teorie: potrebbe essere un semplice dispositivo di misurazione delle emissioni, ma (più probabilmente secondo noi) potrebbe anche essere un ugello provvisorio per un sistema a GPL o metano.

Se fosse davvero così, allora potremmo aspettarci di vedere una nuova versione a carburante alternativo nella gamma della Hatchback e della Station Wagon di Ford. Il debutto ufficiale, comunque, dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre sembra difficile poterla vedere al Salone di Monaco 2021.