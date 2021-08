Porsche ha annunciato che al prossimo Salone di Monaco in programma dal 7 al 12 settembre (IAA Mobility 2021) mostrerà un prototipo futuristico.

La Casa ha fornito un primo indizio mostrando l’immagine teaser di un faro della sua prossima concept. La forma ricorda molto quella già vista sulla Taycan e, ancora prima, sulla Mission E Concept. A cosa sta lavorando Porsche?

Le ipotesi

Oltre al faro, la foto fa capire le proporzioni del cofano e del frontale dell’auto. L’impressione è che il modello abbia una sezione piuttosto ridotta, tanto che il fanale appare vicino al parabrezza.

Ci sentiamo di escludere una 911 elettrica. In più di un’occasione, Porsche ha rivelato che il suo modello di punta si convertirà alla batteria solo dopo il 2030. Prima di allora verrà presentata una versione ibrida, ma per la prima 911 100% ad emissioni zero bisognerà aspettare a lungo.

Porsche Macan elettrica, le prime foto ufficiali dei prototipi

Non si tratta nemmeno della Macan elettrica. La nuova versione del SUV è in fase di sviluppo, ma le foto ufficiali mostrate da Porsche hanno messo in evidenza un design dei fari completamente diverso.

C’è chi pensa che il teaser faccia riferimento ad un modello già presente nella gamma attuale: la 718.

La 718 del futuro

L’ipotesi non è azzardata. Nel corso di un’intervista a Car and Driver di qualche tempo fa, Michael Steiner, membro del consiglio d’amministrazione di Porsche con delega alla ricerca e sviluppo, aveva ammesso l’intenzione di progettare una concept elettrica basata sulla 718. In definitiva, il 6 settembre la Casa tedesca potrebbe presentare una Boxster o Cayman EV.

Si tratterà di un altro passo verso l’elettrificazione completa della gamma, ma è probabile che il modello definitivo arriverà sul mercato tra diversi anni. Nel frattempo ci si potrà “consolare” con le versioni a motore termico, tra cui l’estrema Cayman GT4 RS che debutterà alla fine del 2021.