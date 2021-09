La presenza al Salone di Monaco di un'anteprima affascinante e promettente come l'elettrica Mercedes EQG Concept non può comunque distogliere gli appassionati del leggendario fuoristrada tedesco dalle novità presentate sempre all'IAA 2021 per la Mercedes Classe G MY 2022.

In particolare gli amanti della "Geländewagen" (parola tedesca che sta per "fuoristrada" e da cui deriva la G del modello) hanno potuto apprezzare la presenza nello stand della casa tedesca della nuova Classe G Professional Line Exterior. L'inedito allestimento comprende diversi dettagli e accessori pensati per un'utilizzo ancora più estremo del mitico fuoristrada.

C'è posto per la tenda sul tetto

Pensata per chi vuole affrontare viaggi e vacanze avventurose nella natura, la Mercedes Classe G Professional Line Exterior è dotata di griglie di protezione sui fari anteriori a LED, paraspruzzi per ruote anteriori e posteriori. L'esemplare esposto al Salone di Monaco ha in più una serie di personalizzazioni realizzate dal reparto G manufaktur che si occupa proprio delle vetture speciali su richiesta. Il dettaglio più esclusivo è proprio il colore arancio Copper Orange Magno che contrasta con il nero Night Black Magno di tetto, paraurti e archi passaruota, sempre dal catalogo G maufaktur.

A questo si aggiungono il portapacchi e il supporto per la ruota di scorta sul portellone, entrambi della linea Professional. Proprio lo speciale portapacchi sul tetto è studiato per poter accogliere una tenda per trasformare la Classe G in un camper fuoristrada di lusso.

Anche le ruote a cinque razze da 18" sono dipinte in nero opaco, mentre il colore nero lucido che ricopre il simbolo della Stella anteriore e gli specchietti retrovisori viene dal Night package opzionale. Dentro c'è invece un rivestimento in pelle nera, oltre a finiture in legno di frassino a poro aperto colorate di nero.

Altri aggiornamenti per la gamma 2022

Nella gamma di optional per Mercedes Classe G MY 2022, al di là della Professional Line Exterior, si inseriscono i vetri oscurati laterali e posteriore, le luci ambiente interne a scelta tra 64 colori (prima erano 8), la predisposizione per il sistema di intrattenimento nei sedili posteriori e per il gancio di traino.

A tutto ciò si aggiungono due livelli di finitura esterna personalizzate Exclusive Line Exterior e AMG Line e i tre allestimenti interni Standard Interior, Exclusive Line Interior e Superior Line Interior. Resta poi disponibile l'ampia gamma di personalizzazioni garantite dal programma G manufaktur.