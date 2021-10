Il mondo dell’auto si sta preparando per un futuro ad emissioni zero. Oltre ad un senso di responsabilità aziendale per mitigare gli effetti del riscaldamento globale, c’è anche una necessità “normativa”.

L’Unione Europea ha proposto la vendita di sole auto elettriche o a idrogeno dal 2035, ma alcuni Paesi potrebbero introdurre prima questa misura. In ogni caso, BMW ha affermato di essere pronta ad adeguarsi a qualsiasi decisione dal 2030 in poi.

Pronti a qualsiasi scenario

Secondo quanto riportato da Automotive News, il ceo di BMW Oliver Zipse ha affermato che il brand non è preoccupato dal “ban” ai motori termici. Il marchio sarà pronto ad accettare qualsiasi limitazione a partire dal 2030, anno entro il quale BMW punta ad incrementare fino al 50% la vendita dei suoi modelli elettrici.

Se una città, un Paese o un continente intero introdurrà dei particolari divieti, quindi, BMW adeguerà la propria offerta. Per farlo, è pronta ad immettere sul mercato tanti modelli ad emissioni zero nel corso dei prossimi anni.

Tuttavia, a differenza di altri band, non è stata definita una “data di scadenza” per le proposte con motore termico. I rivali di Audi, ad esempio, hanno dichiarato che dal 2026 venderanno solo auto elettriche.

I progetti per il futuro

I prossimi arrivi in Casa BMW dovrebbero essere le Serie 5 e Serie 7 elettrica e sono in programma sempre più investimenti sul fronte dell’elettrificazione. Il listino dei prossimi anni conterà un numero crescente di modelli ibridi mild o plug-in, mentre MINI venderà solo auto elettriche dal 2030.

L’elettrico, però, non è l’unico aspetto su cui sta lavorando BMW. L’Elica continua a credere nell’idrogeno e al Salone di Monaco ha presentato la iX5, la cui versione definitiva debutterà nel 2022 con un’offerta limitata ad una piccola flotta. Dal 2025, invece, sono previsti più modelli di serie con tecnologia fuel cell.

BMW iX5 Hydrogen

Il focus sulle emissioni zero continuerà, quindi, ma senza frenesie particolari. Come dichiarato da Frank Weber, il responsabile allo sviluppo di BMW, in una precedente intervista, sono ancora tanti i temi aperti legati all’elettrificazione. Tra forza lavoro da ri-formare e infrastrutture di ricarica da predisporre, l’automotive e la politica dovranno agire con buon senso nei processi di transizione all’elettrico.