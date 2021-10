Le prime nuove Opel Astra raggiungeranno le concessionarie italiane ad inizio 2022. Il rinnovamento della gamma è iniziato con la versione compatta e proseguirà con la famigliare Sports Tourer. Ed è possibile che queste due versioni verranno affiancate anche da un’Astra crossover per rivaleggiare con Kia Xceed e Ford Focus Active.

L’Astra per l’avventura

I rumors arrivano da Carscoops che fornisce alcuni dettagli su questa “Astra Cross”. Attualmente, l’Opel è in fase di sviluppo ed è conosciuta internamente come OV54.

Si tratta di un modello con una maggior altezza da terra e con uno stile da crossover con tanto di protezioni per la carrozzeria. La trazione dovrebbe essere sempre anteriore, ma, visto il carattere più “avventuroso”, Opel potrebbe aggiungere qualche modalità di guida specifica extra.

Da capire, però, se la Casa tedesca opterà per una “semplice” cura estetica o per un modello completamente diverso sullo stile della Toyota Corolla Cross (non venduta in Italia). Al momento, questa seconda ipotesi appare meno probabile visto che richiederebbe investimenti più ingenti, senza contare che la gamma Opel conta già crossover come Mokka, Crossland e Grandland.

Sempre ibrida, nell’attesa dell’elettrica

A prescindere dalla scelta di Opel, sembra scontata la scelta delle motorizzazioni. L’Astra Cross potrebbe ereditare in tutto e per tutto le proposte di berlina e station wagon.

Il listino attuale della berlina parte da 24.500 euro per la 1.2 da 110 CV a benzina. Nella gamma sono presenti anche un 1.2 da 130 CV (sempre benzina), il 1.5 diesel da 130 CV e le ibride plug-in da 180 e 225 CV che promettono circa 60 km ad emissioni zero.

Quando arriverà l’Astra crossover? Se ne parlerà nel 2022, mentre il lancio sul mercato dovrebbe avvenire nel 2023, insieme all’Astra-e elettrica.