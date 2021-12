Le offerte di dicembre riguardano anche numerose automobili Kia, proposte tutte con sette anni di garanzia, e con finanziamento agevolato. Lo sconto iniziale viene proposto anche senza il finanziamento, ma è inferiore: ad esempio, per una Kia Stonic 1.2 DPI 84 CV Urban con cambio manuale a 5 rapporti, il listino di 16.750 euro scende a 13.950 euro senza finanziamento, e passa a 13.250 euro con la rateazione Scelta Kia Special.

Versando un anticipo di 4.360 euro, le rate mensili sono poi 35 e ammontano a 139 euro (TAN 3,96%, TAEG 6,45%); la rata finale è pari a 6.365 euro, con le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Altro aspetto positivo è che in questi importi sono comprese due assicurazioni: furto e incendio e kasko pneumatici, che include l’assistenza stradale. Al finanziamento, però, non si può accedere se non si possiede un veicolo in permuta o da rottamare di proprietà da almeno tre mesi.

Vantaggi

Nelle offerte di Kia, il primo aspetto che emerge subito è la quantità di servizi offerti nella rata: qui cdi sono due assicurazioni che comprendono l’assistenza stradale, e che si affiancano ai 7 anni di garanzia. Interessanti anche il basso importo della rata mensile per l’acquisto della Stonic, e lo sconto iniziale che può arrivare a 3.500 euro.

Svantaggi

Nonostante l’assenza di Ecoincentivi specifici, è comunque necessaria la permuta o la rottamazione di un’auto posseduta da almeno tre mesi

In sintesi