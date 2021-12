Così come le preferenze dei consumatori cambiano, anche la disponibilità di modelli varia in funzione dei gusti (e delle esigenze) degli automobilisti. È il caso delle auto con carrozzeria hatchback in versione a tre porte. Si potrebbe dire che sono estinte, se non fosse che al momento ci sono ancora tre modelli a listino.

Infatti, se un consumatore in Europa volesse optare per un modello di questo tipo, dovrebbe scegliere tra una Ford Fiesta, una Mini Hatch o una Toyota Yaris. L'offerta limitata è la risposta ad anni di cadute nelle vendite di questa carrozzeria (due volumi con portellone posteriore). Ciò che era sinonimo di sportività negli anni '90, è diventato scomodo a partire dagli anni Duemila. E le cifre non mentono. Secondo la JATO Dynamics, nel 1991 c'era quasi una parità tra coloro che acquistavano la versione a tre porte e chi ne sceglieva una a cinque.

Una lunga storia da vetture sportive

In quegli anni, una "hatch" a tre porte era considerata sportiva e in molti casi offriva migliori prestazioni e prezzi più alti. In altri casi era anche l'unica carrozzeria disponibile (Volkswagen Polo, Lancia Y10, etc.). Auto come Peugeot 205, Opel Kadett e Corsa, Seat Ibiza o Nissan Micra, erano molto più popolari nelle loro versioni a tre porte.

La percentuale di vendite delle tre porte è scesa dal 46% del totale nel 1991 (42% in Europa) al 37% nel 2001 (37% in Europa). In quell'anno erano ancora popolari Corsa, 206, Punto, Clio, Golf, Saxo, Polo, Festa nelle versioni tre porte. Nonostante il calo di popolarità rispetto agli anni '90, per la maggior parte dei produttori era quasi un "must" avere in gamma questo tipo di auto.

Va notato che all'inizio di questo secolo, le hatchback non erano ancora in grado di affrontare la minaccia dei SUV, che si sono diffusi a partire dagli ultimi anni del terzo millennio.

I SUV "killer" delle hatchback

Infatti, con l'arrivo dei SUV, quasi tutti disponibili nelle versioni 5 porte, non aveva più molto senso la carrozzeria hatchback a tre porte. Nel 2011, il rapporto 3/5 porte per gli hatchback in Europa era del 19%-81%. L'aspetto sportivo che ha dato loro vita negli anni '80 e '90 è andato sfumando via via venivano introdotte sempre più restrizioni sul fronte delle emissioni. E poi: che senso aveva un hatchback con un'accessibilità difficile, quando si poteva guidare un SUV che era più pratico e altrettanto sportivo?

Da allora hanno cominciato a scomparire dalla gamma. Tra gennaio e ottobre di quest'anno, le tre "hatch" tre porte disponibili in Europa hanno totalizzato quasi 65.000 nuove immatricolazioni, che rappresentano solo il 2% del volume totale delle hatchback nel continente. In Italia, la quota non raggiunge nemmeno l'1% (0,75%) con la Mini Hatch in testa a 3.000 unità vendute.

Il lento declino delle citycar a tre porte

Qualcosa di simile, ma in misura minore accade con le citycar. La versione a tre porte pesava il 93% delle vendite in Europa nel 1991. La sua quota nel segmento A è poi scesa al 74% nel 2001. Dieci anni dopo, si vendevano già più citycar a 5 porte che le loro equivalenti a 3, con un rapporto di 60%-40%, rispettivamente. E alla fine di ottobre di quest'anno, le tre porte equivalevano al 22% delle immatricolazioni, con la Fiat 500, la Smart Fortwo e la Volkswagen up! in testa.

Modelli che storicamente venivano offerti con 3 porte, come Polo, Clio, Golf, Astra o Focus, non percorrono più le strade europee. Anche se in parte tutto questo si spiega con la maggior razionalità nell'acquisto di automobili da parte dei consumatori, si può dire che l'hatchback a tre porte è una vittima in più della popolarità dei SUV.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.