La Porsche 911 stuzzica la fantasia di numerosi tuners in tutto il mondo. Oltre alla versione Turbo, l’altro oggetto dei desideri delle officine è la GT3, da sempre una delle sportive più pure di tutta la gamma.

Tra gli specialisti delle messe a punto sulle Porsche c’è Friedrich Performance, un tuner tedesco che ha pensato ad un nuovo kit aerodinamico e ad una serie di modifiche importanti per sprigionare tutto il potenziale nascosto nella belva di Stoccarda.

Pronta a dominare la pista

Friedrich ha creato un kit carrozzeria che esalta ulteriormente le forme dell’auto migliorando al tempo stesso le prestazioni aerodinamiche. Nel frontale troviamo una mascherina più ampia per portare ancora più aria all’impianto frenante, mentre profili laterali del paraurti promettono di “schiacciare” il muso della vettura alle alte velocità.

Non può mancare la solita dose di fibra di carbonio che riveste buona parte delle nuove appendici, gli specchietti, il cofano e numerosi altri inserti della carrozzeria. A proposito di carbonio, l’alettone di serie è stato sostituito con un esemplare completamente aggiornato firmato da Friedrich che rende la 911 GT3 ancora più preparata per affrontare i cordoli. Rivisto anche il diffusore, il quale ospita nuovi terminali di scarico da 100 mm.

Infine, nella fiancata fanno mostra di sé le generosissime gomme da 265/35 ZR 20 all’anteriore e da 325/30 ZR 21 al posteriore che aumentano l’impronta sull’asfalto e, di conseguenza, stabilità e trazione in curva.

Cambia anche “sotto pelle”

Logicamente, il tuning di Friedrich sulla 911 GT3 ha riguardato anche la potenza. Il focus dell’elaboratore è stato sull’impianto di scarico con rivestimento in oro. L’impianto sportivo è stato sviluppato per esaltare il sound del motore boxer, ridurre di 9 kg il peso complessivo e migliorare le prestazioni.

In termini pratici, la Porsche messa a punto dal tuner eroga 31 CV in più per un totale di 541 CV e 482 Nm di coppia. Grazie anche ad una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti, la 911 scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi, fermando il cronometro nello 0-200 km/h in 10,3 secondi e toccando la velocità massima di 320 km/h.

Per trasformare la propria GT3 con le modifiche di Friedrich, comunque, bisogna essere pronti a non badare a spese. Il kit carrozzeria completo ha un prezzo di partenza di 35.000 euro, ma si possono richiedere anche i singoli ricambi.

Il set di cerchi in lega monodado costa 14.500 euro, mentre l’impianto di scarico è offerto a partire da 3.998 euro. E su richiesta si possono avere anche nuove sospensioni regolabili e rivestimenti esclusivi per l’abitacolo.