Il 2022 rappresenta un anno di rivoluzioni per la Ferrari, con la Purosangue in rampa di lancio a rappresentare l'ingresso del Cavallino nel mondo dei super SUV. Un netto cambio di filosofia in quel di Maranello, da dove usciranno anche novità più classiche come la Ferrari 296 GTS, versione con tetto rigido ripiegabile della coupé ibrida col V6.

Come evidenziato in un nuovo video spia pubblicato dallo YouTuber Varryx i test sono in pieno svolgimento, con i muletti ancora pesantemente camuffati in giro nei dintorni di Maranello.

Uguale ma diversa

Si può facilmente dire che abbiamo a che fare con la GTS e non con la normale GTB dal posizionamento della terza luce del freno, che è stata riposizionata sul tetto. L'anteriore sembra molto simile a quello della 296 GTB, senza particolari novità. I cambiamenti più significativi saranno presenti nella parte posteriore, modificata per poter ospitare il tetto rigido ripiegabile elettricamente. Si nota per esempio il lunotto più piccolo rispetto a quello della 296 GTB.

Il passaggio al tetto ripiegabile comporterà naturalmente un aumento di peso, del quale però chiaramente non conosciamo ancora l'entità. Si possono però provare a fare dei paragoni, con la Ferrari 812 GTS che aggiunge 75 kg rispetto alla coupé.

Scoperta plug-in

A non cambiare sarà il powertrain ibrido plug-in composto da un nuovo V6 biturbo benzina di 3 litri accoppiato a un motore elettrico, per un totale di 830 CV e 740 Nm di coppia, con prestazioni che dovrebbero ricalcare in tutto e per tutto quelle della Ferrari 296 GTB: velocità massima superiore ai 330 km/h e accelerazione 0-100 in 2,9".

Come detto la 296 GTS è una delle novità Ferrari attese per il 2022, con presentazione attesa per aprile o maggio. I prezzi sono chiaramente ancora da comunicare, ma che dovrebbero essere superiori ai 269.000 della GTB.