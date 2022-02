Porsche e il motore V8: un amore sbocciato esattamente 45 anni fa. Nel giorno di San Valentino, il marchio tedesco celebra il rapporto con l’8 cilindri che ha spinto alcuni tra i modelli più iconici nel corso dei decenni. Con una vena di nostalgia e un occhio al futuro, Porsche ha realizzato uno speciale video che riassume il lungo rapporto con questo tipo di propulsore.

Dalla 928 GTS al SUV dei record

Tutto comincia con la Porsche 928 con motore 4,5 litri da 240 CV svelata al Salone di Ginevra del 1977 e vincitrice del premio “Auto Europea dell’Anno” nell’anno successivo.

Si tratta della prima e unica sportiva ad aver ricevuto quel riconoscimento che contribuì a rendere sempre più popolare il modello con oltre 61.000 esemplari venduti in tutto il mondo.

Porsche 928 GTS

Il V8 è stato abbinato anche alla Cayenne, il primo SUV della Casa prodotto dal 2002 in poi. Disponibile inizialmente con potenze fino a 550 CV, la sua presenza è diventata una costante nella gamma, tanto da arrivare fino ai giorni nostri con la Cayenne Turbo GT da 640 CV, detentrice del primato sul giro al Nurburgring tra tutti i SUV.

Senza dimenticare la Panamera (anche in versione ibrida) e la prima hypercar moderna di Porsche, la 918 Spyder, quest’ultima supportata anche da un motore elettrico per una potenza totale vicina ai 900 CV e con uno scatto 0-100 km/h di 2,7 secondi.

Futuro su pista

Il rapporto tra Porsche e il V8 è sfociato anche nel motorsport. Nei primi anni 2000, l’8 cilindri ha spinto la Cayenne S nel difficile percorso TransSyberia Rally e la RS Spyder nelle vittorie di categoria a Sebring e Le Mans.

L'hypercar LMDh Porsche per Le Mans 2023

E il futuro del V8 sarà sempre su pista, con un nuovo capitolo della storia che è pronto per essere scritto. Nel 2023 esordirà l’hypercar di Porsche per la nuova categoria LMDh che vedrà coesistere il propulsore termico con un’unità elettrica per spingere il brand verso possibili nuovi successi.