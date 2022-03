Il conto alla rovescia prosegue. Come confermato da un nuovo teaser ufficiale, martedì 22 marzo alle 14 verrà svelata ufficialmente la Maserati Grecale, il secondo SUV del Tridente che sarà disponibile anche nella versione super sportiva Trofeo.

Originariamente previsto per il 16 novembre, il lancio della Grecale è stato rinviato a causa della crisi dei chip, ma l’attesa è destinata a finire presto. Ecco tutto quello che ci aspettiamo dalla nuova Maserati.

Non chiamatela “piccola Levante”

Sulla Maserati Grecale abbiamo già raccolto numerose informazioni negli scorsi mesi. Il SUV sarà posizionato più in basso rispetto alla Levante, ma manterrà dimensioni importanti con una lunghezza di 4,85 metri, una larghezza di 1,95 m e un’altezza di 1,67 m.

La base di partenza sarà la piattaforma Giorgio, che dà vita anche all’Alfa Romeo Stelvio. Rispetto alla “cugina”, però, la Grecale ha un passo più lungo di 8 cm per aumentare lo spazio per passeggeri e bagagliaio (prevista una capacità minima di 535 litri).

La Grecale inaugurerà un nuovo corso stilistico che dovremmo trovare anche sulle future Maserati, tra cui la GranTurismo. Sin dal primo sguardo, comunque, il SUV manterrà il DNA del Tridente, con la grande calandra a listelli verticali e luci LED a goccia allungate verso i passaruota. Il tetto spiovente e i quattro terminali di scarico, inoltre, sono altri chiari segnali della sportività della Grecale.

Maserati Grecale, gli interni

Negli scorsi mesi, le foto spia ci hanno permesso di “salire a bordo” del SUV. Nella Grecale troveremo rivestimenti in pelle e materiali morbide in varie colorazioni (su tutte il nero e il rosso), mentre la strumentazione sarà avanzata e inedita.

Al centro della plancia troveremo un doppio schermo sviluppato in verticale per comandare l’infotainment e le impostazioni del climatizzatore. Come omaggio alla tradizione, sopra al doppio schermo dovremmo trovare un quadrante con un orologio analogico.

Davanti al guidatore, invece, ci sarà un quadro strumenti digitale con grafica – probabilmente – configurabile e diversa a seconda delle modalità di guida.

Maserati Grecale, tutti i motori

Rivale diretta della Porsche Macan, la Maserati Grecale sarà proposta in varie motorizzazioni a benzina. Come entry level, ci sarà un 2.0 turbo 4 cilindri mild hybrid con potenza di 300 CV e 450 Nm di coppia con scatto 0-100 km/h di 5,6 secondi e 240 km/h di velocità massima.

Il top di gamma sarà la Trofeo che dovrebbe equipaggiare lo stesso V6 Nettuno della MC20, probabilmente depotenziato a 600 CV. In mezzo, potrebbe esserci spazio per una versione intermedia da 450 CV.

Tutti gli allestimenti, comunque, saranno offerti con trazione integrale e cambio automatico a 8 marce.

Inoltre, come la GranTurismo, anche la Grecale avrà una variante elettrica.

I modelli faranno parte della neonata famiglia Folgore e punteranno su ricariche ultrarapide fino a 300 kW e sempre su prestazioni elevatissime (con due motori elettrici, uno al posteriore e uno all’anteriore) come impone la tradizione Maserati. Per la Grecale ad emissioni zero, però, dovremo aspettare ancora qualche mese dato che l’ingresso nei listini potrebbe avvenire nel 2023.

Maserati Grecale, le faq

Quando esce la Maserati Grecale?

La presentazione della Maserati Grecale è prevista per il 22 marzo. Gli ordini dovrebbero aprire nei giorni immediatamente successivi, mentre ci aspettiamo i primi esemplari in concessionaria entro l’estate 2022.

Quanto costa la Maserati Grecale?

La Maserati Grecale dovrebbe avere prezzi di listino leggermente inferiori rispetto alla Ghibli. È probabile che la versione col 2.0 turbo mild hybrid venga offerta a partire da circa 75.000 euro.

Quali motori ha la Maserati Grecale?

Oltre al 2.0 mild hybrid con sistema a 48 Volt, sarà presente la variante Trofeo col V8 Nettuno e potenza di circa 600 CV. Probabile anche la presenza di una versione intermedia da 400-450 CV sempre con motore V6. In futuro è attesa anche la Grecale Folgore, un’elettrica con powertrain condiviso con la GranTurismo.