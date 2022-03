La BMW X7, il SUV più mastodontico e lussuoso della gamma bavarese, verrà aggiornata a breve. Ancora non c’è una data per la presentazione ufficiale, ma a quanto pare il marchio tedesco avrebbe già pronto il nuovo modello.

Una foto della X7 in versione restyling è sfuggita in rete ed è stata pubblicata su Instagram dall’account wilcoblok. Non c’è modo di confermare, però, che si tratti di un’immagine reale o di un fake.

Il nuovo volto del lusso

Guardando la foto e confrontandola con gli scatti delle nostre spie nei mesi precedenti, lo stile della X7 restyling appare plausibile. Già in fase di test, infatti, abbiamo visto vari prototipi delle mimetizzazioni nel frontale per mascherare un nuovo design delle luci.

In effetti, BMW avrebbe cambiato il “muso” del SUV proponendo un design più elaborato, con fari divisi su due livelli, nuovi sfoghi verticali e una mascherina più larga. La calandra a doppio rene, invece, sembrerebbe delle stesse dimensioni del modello uscente.

Nel post non sono presenti foto del posteriore, anche se in questa zona i cambiamenti dovrebbero essere minimi e comprendere solo una nuova grafica dei fari.

Conto alla rovescia per il debutto

Non ci aspettiamo grandi rivoluzioni in termini di motorizzazioni. Il restyling della BMW X7 dovrebbe confermare la M50i a benzina (non elettrificata) da 530 CV, la xDrive 40i mild hybrid a benzina da 333 CV e la xDrive 40d mild hybrid diesel da 340 CV, tutte con cambio automatico a 8 rapporti.

BMW X7 restyling, le foto spia

Inoltre, Alpina dovrebbe proporre la XB7, la sua interpretazione del SUV con motore 4.4 V8 biturbo da 612 CV.

Ammesso che si tratti davvero di una foto ufficiale, è possibile che la presentazione sia molto vicina. Nel calendario di impegni di BMW c’è anche il debutto della nuova Serie 7 che verrà svelata il prossimo 20 aprile. L’ammiraglia verrà venduta con motorizzazioni ibride e nella variante elettrica i7 e lo stile del frontale potrebbe ricordare molto proprio quello della X7 coi fari sdoppiati.