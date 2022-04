L'Audi RS Q8 è tra i SUV più potenti e lussuosi al mondo. Con 600 CV generati dal suo 4.0 V8 biturbo mild hybrid, è in grado di scattare da 0 a 100 in appena 3,6 secondi per una velocità massima che tocca quota 315 km/h.

Se però tutta questa esclusività non dovesse ancora bastarvi, Lumma Design mette a disposizione un nuovo catalogo di accessori estetici per rendere il super SUV Audi ancora più unico. Eccoli nel dettaglio.

Cerchi specifici

Guardando l'Audi RS Q8 Lumma Design, il primo dettaglio che salta allo sguardo sono i nuovi ed enormi cerchi in lega da 24 pollici con design specifico. Permettono, secondo il produttore, un buon risparmio di peso a fronte di una durevolezza nel tempo migliorata, rispetto agli originali.

Ciascun cerchio, contrariamente a quanto si possa pensare, è in grado di reggere fino a 970 kg di peso singolarmente e monta una gomma 295/30 R24 all'anteriore e 355/25 R24 al posteriore. Si tratta di pneumatici dalla spalla molto bassa, realizzati appositamente per supercar e hypercar e adattati al gigantesco SUV tedesco.

Carbonio ovunque

Guardando più in alto, sulla carrozzeria, a contrasto con il colore verde spiccano poi i nuovi dettagli in carbonio, come il doppio spoiler posteriore, gli splitter sul paraurti anteriore e i quattro terminali di scarico quadrati.

Lateralmente invece, spuntano su questa particolare Audi RS Q8 nuove minigonne, con vistosissime prese d'aria nello stesso colore della carrozzeria e nuove aperture nei passaruota anteriori e posteriori per aumentare il raffreddamento dei freni.

Il prezzo per il pacchetto completo, che trasforma la RS Q8 standard in una Lumma CLR 8 RS (il nome di battesimo di questo particolare tuning) è di 14.750 euro tasse escluse e include anche il modulo aggiuntivo per la centralina di serie che porta la potenza fino a 700 CV e 910 Nm di coppia.