Alla fine del mese di giugno scadono tutte le offerte del mese, dal momento che si chiude il semestre. Oltre a riuscire ad affrettarsi sulle proposte già viste, potrebbe essere il momento per sognare un po’. Ad esempio, osservare il costo di una Porsche Panamera V6 da 330 CV, passaggio da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e velocità massima di 270 km/h.

Porsche, tra le numerose offerte di vendita, propone anche il noleggio a lungo termine, pensato però per la fatturazione: quindi non clienti privati, ma impese o aziende, e relativo prezzo IVA esclusa.

In questo moto il listino della vettura parte da 81.136,07 euro (poco più di 97.000 con IVA), mentre il canone mensile per 36 mesi è pari a 1.815 euro, dopo aver versato un anticipo di 8.000 euro, sempre senza IVA. Il limite chilometrico per permettere questi costi con la restituzione finale è di 60.000 km totali.

Trattandosi del classico leasing “tutto compreso”, troviamo nella rata molti servizi inclusi: manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa RCA, Furto/Incendio, atti vandalici, socio politici, cristalli e copertura danni totale, vettura sostitutiva, servizio di pagamento e ri-addebito di bollo e super bollo.

Ci sono poi alcuni servizi opzionali, come la gestione penumatici o la presa e riconsegna della vettura.

Vantaggi

E’ interessante come una Casa come Porsche, dal listino ricchissimo di modelli esclusivi, proponga tante formule di esempio di noleggio a lungo termine: in questo modo, la Panamera più essere acquistata con una formula triennale dalla rata non certo bassa, ma adeguata all’importo iniziale, e con una gran quantità di servizi inclusi.

Svantaggi

L’offerta nel sito ufficiale è riservata alle partite IVA, quindi non è indicata per i privati: è vero che esiste anche lo shop online, sarebbe interessante qualche esempio ufficiale di noleggio IVA compresa, magari sui modelli più diffusi.

In sintesi