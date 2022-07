La nuova Kia Niro in versione speciale bicolore si può prenotare, ma solo online. Non c'è bisogno di versare un anticipo, tuttavia è necessario recarsi in una concessionaria entro due giorni lavorativi per confermare la scelta. Per la ibrida plug-in Kia offre anche un voucher di 200 euro per la ricarica pubblica.

Se il bicolor sulla Niro non vi è nuovo, è perché si tratta delle tinte scelte dalla stessa Casa per le prime presentazioni online e statiche alla stampa. Abbinamenti cromatici che sicuramente avrete già visto in diverse foto, anche qui su Motor1.com.

Bicolor chiara o scura

Queste nuove versioni bicolore sono a tutti gli effetti delle versioni di lancio della nuova Niro, disponibili per tutti e tre i tipi di powertrain e di cui la particolarità è sicuramente la vernice bicolore. A essere di una tonalità opposta al resto dell'auto è in particolare il terzo montante posteriore a forma di C, che risalta particolarmente sulle carrozzerie scelte in Steel Grey (l'altra alternativa è l'Aurora Black Pearl).

Disponibile sia in versione full electric, che ibrida plug-in, che full hybrid, la nuova Kia Niro in versione bicolor si può già prenotare online accedendo al portale "Prenota la tua Kia", una piattaforma innovativa inaugurata dalla stessa Casa nel febbraio 2021, che ha riscosso fin da subito un discreto successo.

Ibrida sempre o elettrica

La nuova Kia Niro l'abbiamo vista dal vivo e provata in versione full hybrid. Si tratta di un'ibrida molto efficiente dotata di un motore 1.6 aspirato da 105 CV abbinato, nella versione ibrida full, a un motore elettrico a magneti permanenti da 44 CV e 170 Nm di coppia.

Equipaggiata di serie con tutti i più moderni sistemi ADAS di livello due, ha un bagagliaio da 451 litri, ampliabili ovviamente abbattendo i sedili posteriori. Il prezzo di partenza è di 30.500 euro ed è prenotabile, come già detto, anche online sul portale dedicato.