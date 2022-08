Kia EV9, le immagini ufficiali dei test sul SUV elettrico

Kia prosegue i test su strada della EV9. In una nuova carrellata di foto ufficiali, il brand coreano ci aggiorna sugli ultimi sviluppi del suo maxi SUV elettrico che verrà presentato nei primi mesi del 2023.

Basato sulla piattaforma E-GMP, il modello proverà a ripetere il successo della EV6, la quale ha ricevuto il riconoscimento di European Car of the Year 2022 ed è stata finalista al World Car of the Year 2022.

“Boxy” e con personalità

Anche se la carrozzeria è ancora avvolta interamente dalle pellicole, la EV9 mostra chiaramente le sue forme squadrate e ispirate al concept presentato al Salone di Los Angeles nel 2021. Il SUV a 7 posti manterrà un design futuristico, con fari anteriori sottili e verticali e luci posteriori a Y che si “allungano” nei montanti.

Rispetto al prototipo, però, il modello abbandonerà le portiere con apertura ad armadio e adotterà una soluzione più convenzionale.

Kia sottolinea che la EV9 sta affrontando degli impegnativi test con salite ripide, fuoristrada e guadi di corsi d’acqua. Difficilmente il SUV avrà caratteristiche da offroader dura e pura, ma la versatilità d’utilizzo sarà comunque uno dei suoi punti forti.

4x4 e fino a 585 CV

A livello di powertrain, la EV9 dovrebbe condividere molto con la EV6, a partire dalla batteria da 77,6 kWh che dovrebbe rimpiazzare quella da 100 kWh vista sul concept dell’anno scorso. Il SUV Kia sarà proposto con la trazione integrale, ma le versioni entry level dovrebbero essere a trazione posteriore in virtù della presenza del singolo motore elettrico.

Kia EV9 GT, le nuove foto spia

È ancora presto per ragionare su potenze e autonomia. Recentemente, comunque, al Nurburgring è stato avvistato un esemplare con assetto sportivo e con sedili Recaro che alimenta l’ipotesi di una possibile EV9 GT. Questa variante sportiva potrebbe ereditare la doppia unità elettrica e i 585 CV della EV6 GT, per uno scatto 0-100 km/h intorno ai 4 secondi e percorrenze intorno ai 400 km.