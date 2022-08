Lo sviluppo della Kia EV9 prosegue a ritmo spedito. Come si nota dalle nuove foto spia, a poche settimane dal primo avvistamento, il maxi SUV elettrico ha già perso buona parte delle sue mimetizzazioni.

Teli e pannelli neri hanno lasciato spazio ad un sottile wrapping che, sebbene avvolga tutta la carrozzeria, permette di vedere meglio dettagli e forme della Kia ad emissioni zero, il cui debutto è atteso nel 2023.

Look normalizzato

In linea di massima, la EV9 erediterà buona parte del design boxy visto sul concept di fine 2021 e, come si nota soprattutto nel frontale, avrà angoli leggermente più smussati e un look più convenzionale, forse ripreso parzialmente dalla Telluride venduta sul mercato nordamericano.

Scompariranno poi le portiere posteriori ad apertura controvento, affascinanti ma difficilmente riproponibili su auto di serie, mentre rimarranno le sottili luci posteriori verticali incastonate tra montante e portellone.

Le dimensioni dovrebbero invece ricalcare quelle della concept, con una lunghezza approssimativa di 5 metri, una larghezza di 2 metri e un’altezza di 1,8 metri.

È già pronta una EV9 GT?

La presenza di cerchi così grandi (montati su pneumatici Michelin Pilot 255/45 davanti e 285/45 dietro) fa pensare alla presenza di una variante sportiva. Ad alimentare ulteriormente quest’ipotesi è la presenza dei sedili Recaro e di un rollbar nell’abitacolo.

Naturalmente, la EV9 di serie non avrà nessuna gabbia di sicurezza a bordo, ma ciò lascia pensare che Kia stia mettendo alla prova la versione più estrema del suo prossimo SUV. Del resto, un powertrain sportivo è già presente nella gamma della Casa coreana ed è quello da 585 CV montato sulla EV6 GT che consente un’accelerazione 0-100 km/h di 3,5 secondi.

Nel listino della EV9, comunque, ci sarà spazio anche per versioni più “tranquille” e orientate maggiormente all’autonomia.

La Kia EV9 Concept vista dal vivo