Migliorare e rendere più efficienti i processi di produzione è una voce fissa nella lista delle operazione necessarie ad abbattere le emissioni, almeno quanto investire sulle energie rinnovabili e sui materiali a basso impatto ambientali. Ma in concreto, come si fa?

Parte del risultato si può ottenere grazie alla digitalizzazione e all'uso di trasporti a guida autonoma dentro agli stabilimenti, ma per fare il vero salto secondo alcuni costruttori occorre ripensare il modo stesso di costruire le auto.

L'assemblaggio modulare

Elevata automazione, con robot connessi in rete e linee di montaggio flessibili facili da modificare o adattare a diversi modelli sono un primo passo, ma ci sono anche altre soluzioni. Audi, ad esempio, ha annunciato di aver introdotto un nuovo metodo, chiamato "assemblaggio modulare" che riduce e semplifica le operazioni facendo risparmiare ulteriore tempo ed energia.

Vedi tutte le notizie su Carbon Zero

Si tratta di un principio basato su una logistica ripensata da zero abolendo in primis i nastri trasportatori e il precedente concetto di ritmo di lavorazione fisso. Questo, infatti, mal si adatta alla moderna necessità di produrre in modo flessibile modelli con motorizzazioni così diverse come quelle elettriche, elettrificate e tradizionali.

Con il nuovo metodo, gli addetti assemblano i componenti in delle "isole di produzione" che non sono vincolate a cicli regolari, e sono riforniti da veicoli a guida automatizzata che realizzano un "nastro trasportatore virtuale" capace di autogestirsi in base alle lavorazioni in corso e a quelle successive e allo stato dei lavori in ogni piazzola.

I mezzi possono infatti modificare la loro destinazione in base alle esigenze: se in un'area si stanno accumulando troppe lavorazioni, possono saltarle e portare i nuovi componenti alla successiva. In questo modo, si rende meno necessaria la fase preliminare di smistamento dei componenti perché ogni mezzo può modificare il suo percorso e consegnare i vari pezzi che ha in carico dove servono anche spostandosi tra più postazioni.

Più efficienti del 20%

Il principio è stato sperimentato con il pre-assemblaggio dei pannelli delle porte interne in un apposito laboratorio di produzione a Ingolstadt in cui vengono testate le procedure per poi allestire le linee di montaggio, e si prepara a essere implementato negli stabilimenti.

Per Gerd Walker, membro del Consiglio di amministrazione Audi con responsabilità di produzione e logistica, questo è un elemento fondamentale della nuova strategia:

"L'assemblaggio modulare è una delle nostre risposte alle future esigenze di produzione, stiamo utilizzando la tecnologia digitale in modo mirato a beneficio dei nostri dipendenti, ottenendo al contempo un assemblaggio più flessibile ed efficiente. La sperimentazione ci sta dando come risultato un aumento della la produttività di circa il 20%"

Sostenibile anche socialmente

Il sistema flessibile è anche altamente inclusivo e consente ad Audi di impiegare anche addetti che non potrebbero lavorare in linea per via di problemi fisici. L'elevata automazione richiede infatti un numero di interventi umani sempre più limitati e sempre meno faticosi, visto che tutte le operazioni più pesanti e pericolose sono affidate a macchine che l'uomo deve soltanto supervisionare e assistere.

Questo è un elemento importante, perché concorre a concretizzare uno dei tre pilastri su cui si fonda il moderno concetto di sostenibilità ossia l'aspetto sociale che si affianca a quello ambientale e a quello economico.