Sono molti gli elementi che rendono la Koenigsegg CC850 una supercar speciale, ma la trasmissione "TWMPAFPC" è l'aspetto tecnico che incuriosisce di più. Come vi abbiamo già spiegato, questo cambio è dotato di una frizione che consente al guidatore di operare come un manuale a 6 marce, ma c'è anche un dispositivo a lamelle che fa funzionare il cambio come un automatico a 9 velocità.

Il canale americano Engineering Explained mostra il funzionamento di questa complicata configurazione in un nuovo video che ne parla in dettaglio.

Come funziona il cambio della CC850

Come ben sappiamo, un cambio manuale ha (di solito) una frizione che il conducente aziona con il piede sinistro. Premendo il pedale e muovendo il cambio è possibile selezionare i diversi ingranaggi. La trasmissione della Koenigsegg CC850 è dotata di 7 frizioni, controllate elettronicamente. Quando si sposta il cambio, il sistema gestisce il funzionamento di una frizione, mentre l'azionamento del pedale da parte del piede modula il segnale destinato a un'altra frizione.

Il risultato è una versione high-tech di uno schema di trasmissione "shift-by-wire". L'azionamento avviene elettronicamente, ma il funzionamento della frizione non è solo di tipo "on-off", acceso o spento. Al contrario, il pedale agisce come un'unità assistita idraulicamente, per poter guidare la CC850 è come un'auto con un qualsiasi altro cambio manuale.

C'è poi una posizione "D" a destra, sotto la retromarcia. Se si inserisce il cambio in questa posizione funziona come un automatico, utilizzando tutti e 9 i rapporti. Se si passa da D a R, la CC850 entra in retromarcia senza dover usare la frizione. Ma se si passa da una delle "marce" a R, è necessaria la frizione.

Per aggiungere un ulteriore livello di complessità, i rapporti del cambio manuale variano a seconda dell'impostazione di guida. In modalità Pista, la marcia che sarebbe la terza in modalità Automatica diventa il rapporto della "prima" marcia. Il vantaggio è che il sistema seleziona i rapporti più adatti alle condizioni.

Un piccolo ripasso finale

La CC850, lo ricordiamo, utilizza un motore V8 biturbo da 5,0 litri capace di erogare la potenza di circa 1.385 CV quando si utilizza carburante E85 e di 1.185 CV quando si utilizza la benzina normale. La coppia massima è di 1.385 Nm, proprio come il suo peso esattamente di 1.385 kg.

Dopo il debutto alla Monterey Car Week, Koenigsegg ha deciso di aumentare la produzione della CC850 da 50 a 70 esemplari.