McLaren è uno dei nomi in assoluto più celebri del mondo del motorismo sportivo, ma come casa costruttrice il suo esordio è stato relativamente recente: se escludiamo, infatti, il caso isolato della leggendaria F1 del '93, la produzione di vetture stradali è iniziata da poco più di dieci anni.

C'è però un evento che unisce idealmente questi due momenti ed è la creazione del McLaren Technology Center, un polo di eccellenza creato nel comprensorio di Woking, nella contea inglese del Surrey, con una fortissima impronta green che è stato un requisito fondamentale della sua stessa nascita.

Circostanze eccezionali

L'impulso a creare quello che sarebbe diventato il suo nuovo quartier generale è emerso in McLaren nel 1995: in quell'anno, l'azienda ha presentato ufficialmente la domanda per realizzare il complesso nella cintura verde di Woking. Tuttavia, questa è stata approvata definitivamente soltanto due anni dopo, quando un'approfondita indagine che ha riconosciuto all'attività del marchio requisiti di eccezionalità tali da concedere il permesso.

Il progetto è partito nel 1998 ed è stato completato nei primi anni Duemila, quando la collaborazione tra McLaren e Mercedes, iniziata proprio nel '95 in Formula 1, si è allargata all'ambito stradale: nel 2000, infatti, il Gruppo Daimler ha rilevato il 40% della Casa inglese e messo in cantiere lo sviluppo della supercar Mercedes SLR McLaren, prodotta proprio a Woking dal 2003, anno in cui la struttura è stata attivata, fino al 2009.

Il complesso di Woking

Forte di questa esperienza, McLaren si è lanciata nella produzione automobilistica creando, accanto al Technology Center uno stabilimento produttivo aperto nel 2011 con la MP4-12C, e ampliato nel 2016, quando la capacità produttiva è stata raddoppiata passando da 10 a 20 vetture al giorno e quella annuale gradualmente incrementata fino a circa 5.000, ma con un potenziale di 6.000 unità.

Ad oggi, McLaren realizza quattro linee di modelli riassunti dalle categorie GT, Supercars (di cui fanno parte 720S e 765LT, Ultimate (come Senna, Elva e Speedtail) e Sport, in cui rientrerà l'Artura.

Alcune fasi della produzione, assemblaggio carrozzerie e verniciatura

La cessione

Rimasta al di fuori del grande gioco degli accorpamenti e delle acquisizioni, McLaren ha utilizzato il complesso di Woking per uscire dalle difficoltà finanziarie del 2020, anno in cui problemi Covid e sospensione del campionato di F1 hanno paralizzato i flussi finanziari di molte aziende attive nel motorsport.

Per questo, tra la fine dei quell'anno e la primavera 2021, McLaren ha perfezionato la cessione della proprietà del complesso al gruppo d'investimento americano Global Net Lease per una cifra pari a 200 milioni di euro da reinvestire nella produzione, e stipulato nel contempo un accordo di affitto ventennale per proseguire la propria attività.

La festa per le 20.000 vetture prodotte a Woking, traguardo raggiunto nel 2019

Nata nel verde

Dopo l'ampliamento, il centro di Woking ha raggiunto l'estensione di 80 mila metri quadrati ma sin dalla posa della prima pietra è stato studiato per garantire un basso impatto ambientale. Il Technology Center è stato certificato con il Carbon Trust Standard già nel 2010, mentre la produzione è stata avviata secondo un piano per il contenimento delle emissioni.

Il Production Center, infatti, non soltanto utilizza processi di assemblaggio e finitura dalla forte componente artigianale e dal ridotto consumo energetico, ma contribuisce all'equilibrio idrogeologico e biologico della zona grazie a un lago artificiale per l’acqua piovana e un’oasi naturalistica implementata da McLaren piantando oltre 100 mila alberi.

La scheda di Woking