Da 45 a 7: la giuria del Car of the year ha effettuato la prima scrematura dei modelli che si contenderanno l'edizione 2023 del premio, individuando in Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X e Volkswagen ID. Buzz le auto che potranno ambire a portarsi a casa il titolo. L'Alfa Romeo Tonale dunque non ce l'ha fatta, così come le altre italiane Ferrari 296 GTB e Ferrari Purosange.

La premiazione avverrà il 13 gennaio 2023 non in occasione del Salone di Ginevra, come da tradizione, ma durante la giornata inaugurale del Salone di Bruxelles. Cambia il luogo dunque, ma non cambiano le regole del gioco. A eleggere l'auto dell'anno 2023 sarà infatti una giuria di 61 giornalisti da tutta Europa, chiamati a dare un voto a ciascuno dei 7 modelli rimasti in gara.

Subito in gara

Se quindi la Tonale è già fuori dai giochi Stellantis rimane in gara con 2 modelli: Peugeot 408 e Jeep Avenger. Il piccolo SUV elettrico (tranne che in Italia e Spagna, dove sarà anche benzina) arriva in finale a un paio di mesi dal debutto, segno di come sia un progetto apprezzato dalla stampa specializzata.

Jeep Avenger Peugeot 408

Un modello elettrico come (solo) elettriche sono altre 3 finaliste: Nissan Ariya, Subaru Solterra e la "cugina" Toyota bZ4X e la Volkswagen ID.Buzz. E se proprio quest'ultima dovesse vincere rappresenterebbe una prima assoluta per l'Auto dell'anno: mai infatti nella storia del premio ha vinto un van. Più facile però, almeno guardando le statistiche, che a vincere sia un SUV/crossover: già perché tra le 7 finaliste ben 4 hanno l'assetto rialzato.

Subaru Solterra Toyota bZ4X

Tornando alle motorizzazioni rispetto al 2022, quando tra le finaliste ben 6 erano native elettriche, per il 2023 il termico può ancora dire la sua. Anche se in tutti i casi ci sono differenti livelli di elettrificazione. Dalla Kia Niro, l'unica del gruppo (Avenger a parte) disponibile sia in versione termica sia con motorizzazione 100% elettrica, alla Renault Austral (disponibile in versione mild hybrid e full hybrid) e Peugeot 408, mossa o dal 1.2 turbo benzina a da powertrain plug-in.

Renault Austral Nissan Ariya