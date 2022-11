Presentata nel 2019 l'attuale generazione di Opel Corsa si appresta a rinnovarsi con il classico restyling di metà carriera. Le prime foto spia dei muletti le abbiamo viste meno di un mese fa e oggi eccoci davanti a nuovi, e migliori, scatti dei prototipi della rinnovata piccola del Fulmine.

Un modello storico, ha 40 anni di carriera alle spalle, che pare intenzionato a rimanere ancora un po' sulle strade. Merito anche della piattaforma CMP di origine ex PSA, che ha reso la Corsa la prima auto - anche - 100% elettrica della Casa.

Arriva il Vizor

Esteticamente i cambiamenti dovrebbero essere pochi ma di sostanza: come si vede dalle foto infatti buona parte delle camuffature è riservata all'anteriore, dove comparirà un frontale ridisegnato e fortemente ispirato al Vizor di Mokka, Astra e resto della gamma. Un "viso" di famiglia dunque, con stile minimal e sottili gruppi ottici a LED che manterranno anche luci a matrice di LED sugli allestimenti più ricchi.

I cambiamenti sembrano essere meno significativi nella parte posteriore. Il disegno delle luci infatti sembra variare in minimi dettagli, così come quello del paraurti.

Non ci sono foto chiare dell'abitacolo e non sappiamo quindi se la Opel Corsa restyling adotterà la plancia della Mokka, con strumentazione digitale e monitor dell'infotainment a formare un unico pannello in posizione rialzata, o se manterrà l'impostazione attuale.

Elettrica si. Anche elettrificata?

Più volte abbiamo detto come l'introduzione dello standard Euro 7 rischi seriamente di "uccidere" il segmento delle piccole, ma la Opel Corsa sembra non preoccuparsene. Anche perché è già - anche - elettrica e proprio questa versione potrebbe ricevere migliorie sulla scia di quanto successo con la "cugina" Peugeot 208. Significa più potenza (da 136 a 156 CV) e maggiore autonomia.

Per quanto riguarda le versioni endotermiche potrebbe scomparire il 1.5 diesel da 100 CV mentre il 1.2 turbo benzina da 100 e 130 CV dovrebbe rimanere al suo posto. E c'è chi dice che la versione più potente potrebbe adottare lo stesso sistema mild hybrid che debutterà a inizio 2023 sulle Peugeot 3008 e 5008.

La Corsa restyling sarà una delle novità Opel più importanti per il 2023, ma ancora non sappiamo con certezza in che mese verrà presentata.