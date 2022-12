Ve lo immaginate Putin che guida una Mercedes? In realtà è successo proprio ieri pomeriggio, quando il presidente russo ha guidato una vecchia Mercedes Classe S attraversando l'appena riaperto ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea.

La cosa curiosa è che questo viaggio esplorativo di Vladimir Putin non è stato fatto come passeggero a bordo dell'auto presidenziale in servizio dal 2018, la Aurus Senat S700 blindata, ma proprio guidando una Mercedes Classe S (serie W221) simile a quelle dismesse da anni dal servizio di stato del Cremlino.

Ha guidato una Mercedes perché "c'era quella sul posto"

Il video di Putin che guida a bassa velocità l'ammiraglia tedesca sul ponte di Crimea per vedere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione del ponte, dopo il bombardamento attribuito alle truppe ucraine, è stato trasmesso dalla tv di stato Russa e sembra già aver creato un caso.

La Tass, l'agenzia di stampa ufficiale russa, riporta una dichiarazione di Dmitry Peskov, portavoce di Putin, riguardo non meglio precisate polemiche sulla scelta di una Mercedes al posto di un'auto di produzione nazionale, come appunto la Aurus Senat.

"Vladimir Putin ha attraversato il ponte di Crimea con una Mercedes perché era l'auto che si trovava sul posto. Per non correre, l'ha guidata lui."

Una Classe S di almeno nove anni fa

Dalle poche immagini disponibili, la Mercedes guidata da Putin sembra proprio essere una Classe S della serie W221, l'ammiraglia tedesca prodotta dal 2005 al 2013 con motori a benzina, diesel e ibridi, da 4 a 12 cilindri.

Mercedes Classe S (W221)

Difficile capire il modello esatto guidato dal presidente russo, a meno che qualche "occhio di lince" non riesca a desumerlo dal contagiri della strumentazione, dal fondo scala del tachimetro o da qualche altro dettaglio.

A questo proposito occorre notare come Putin guidi sempre a bassa velocità, non oltre i 70 km/h, mentre parla con Marat Khusnullin, vicepresidente del consiglio dei ministri, dei lavori di ripristino del ponte.

Mercedes Classe S Guard Pullman (W221) Mercedes Classe S (W221), gli interni

La posizione delle mani sul volante

Un'ultima curiosità riguarda la posizione delle mani sul volante tenuta da Putin. Ben piazzate alle 10:10, rispettano una regola che valeva anni fa che e alcuni ancora considerano la migliore (da non confondere con le 10:15 del pedante Furio di "Bianco, rosso e Verdone"), ma non quella delle 9:15 consigliata in diversi corsi di guida sicura.

Mercedes Classe S (W221), le mani sul volante

Ricordiamo infine che nel garage di Putin non sono nuove le Mercedes Classe S, in particolare alcuni esemplari della 600 Guard Pullman a passo lungo e blindate su cui il capo di Stato russo è salito fino al 2018.