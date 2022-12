Se siete ancora alla ricerca di una Bugatti Chiron vi è rimasta un’unica possibilità. Si chiama Profilée ed è l’ultima one-off svelata dalla Casa di Molsheim.

Concepito nel 2020, questo modello speciale ha visto la luce soltanto quest’anno e sarà venduto all’asta di RM Sotheby’s il prossimo 1° febbraio 2023, con parte del ricavato che andrà in beneficenza.

(Quasi) come la Pur Sport

La Profilée è nata sulla richiesta di alcuni clienti desiderosi di mettersi al volante di una Chiron meno estrema rispetto a una Pur Sport. Inizialmente, questo modello sarebbe dovuto diventare un’edizione speciale di una decina di vetture, ma con la produzione limitata a 500 esemplari (tutti già annunciati e venduti), il marchio ha preferito trasformare il progetto in una one-off.

Bugatti Chiron Profilée

Al posto della grande ala posteriore della Pur Sport, la Profilée ha un piccolo spoiler che ricorda le “ducktail” delle Porsche di una volta. Davanti, la Bugatti ha prese d’aria più grandi rispetto alla classica Chiron, mentre lo splitter è ancora più affilato.

Gli interni della Bugatti Chiron Profilée

L’esemplare unico si riconosce per la tinta Argent Atlantique sulla parte superiore della carrozzeria e per il colore Blue Royal Carbon per la parte inferiore. Ad essere esclusivi sono anche i cerchi in lega Le Patron, i quali si mischiano cromaticamente col resto della fiancata.

A bordo, invece, ci sono rivestimenti in pelle Gris Rafale e Deep Blue, con dettagli e inserti neri e la scritta “Profilée” in evidenza.

1.500 CV e assetto ad hoc

Dal punto di vista meccanico, le sospensioni sono più rigide del 10% di quelle sulla Pur Sport e presentano il un angolo camber più negativo del 50% per offrire una miglior dinamica di guida in curva. La trasmissione è la stessa della Pur Sport, con rapporti più corti del 15% se paragonati a quelli della Chiron Sport.

Nella Bugatti Chiron Profilée il W16 si "ferma" a 1.500 CV

L’8.0 W16 della Bugatti tocca i 1.500 CV, ossia 100 CV in meno rispetto alle versioni più performanti come Centodieci e Super Sport 300+. Le prestazioni, però, restano mozzafiato, con uno scatto 0-100 km/h di 2,3 secondi (0-200 km/h in 5,5 secondi) e una velocità massima limitata a 350 km/h.

C’è curiosità per scoprire chi si aggiudicherà (e a quanto) questo nuovo esemplare. Ricordiamo che la Chiron più costosa mai venduta nel corso di un’asta è stata una Super Sport 300+, che ha raggiunto i 4,8 milioni di euro lo scorso 5 novembre in un evento di RM Sotheby’s a Londra.