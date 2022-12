Sono in arrivo cambiamenti per la Mercedes GLB. Il SUV 7 posti della Stella è infatti pronto il più classico dei restyling di metà carriera, come testimoniato dalle foto spia che vi mostriamo oggi. Foto che immortalano un muletto visto da - molto - vicino.

Possiamo così provare a capire in maniera più chiara rispetto al passato quali saranno i cambiamenti di stile, grazie anche alle linee e ai dettagli che le classiche camuffature non riescono a coprire.

Punta di matita

Le luci anteriori della Mercedes GLB restyling sembrano avere le stesse dimensioni e la stessa forma della versione attuale, nonostante il camuffamento le faccia sembrare più piccole. Sembra però che cambieranno gli elementi luminosi interni, a conferire una nuova firma luminosa.

Anche la mascherina sembra mantenere le dimensioni attuali, anche se i vertici sembrano essere più arrotondati. Passando al posteriore le camuffature si fanno ancora più rade, a far profilo unicamente alle luci, per le quali le novità dovrebbero riguardare - come per quelle anteriori - la firma luminosa.

Purtroppo il nostro fotografo non è riuscito a fotografare gli interni della Mercedes GLB restyling e possiamo quindi vedere unicamente una piccola porzione della parte alta della plancia, con cromature per le bocchette dell'aria condizionata. Potrebbero esserci modifiche per il sistema di infotainment, probabilmente però unicamente a livello software lasciando immutato l'hardware.

Per quanto riguarda i motori della GLB restyling, tra le novità Mercedes attese per il 2023 non ci sono ancora notizie. Potrebbero comparire unità elettrificate mild hybrid.