C'è una nuova super berlina in circolazione. Si chiama BMW M3 CS e rappresenta l'evoluzione della già cattiva M3 "normale". Una cura rinvigorente che aumenta la potenza diminuendo il peso. Esattamente come fatto dall'Alfa Romeo Giulia GTA, evoluzione in chiave cattiveria della Quadrifoglio.

Rivali naturali che naturalmente non potevano esimersi da un testa a testa - purtroppo ancora a ruote ferme - con numeri e meccaniche a sfidarsi. Non ci sarà nessuna vincitrice assoluta. Naturalmente però potete dirci nei commenti quale vi mettereste in garage.

Cattiva o cattivissima?

Garage che dovrebbe fare posto a 2 sportive con abito da berline. Agghindate però per sottolineare in maniera inequivocabile la potenza che si nasconde sotto le loro forme. Ci sono però approcci differenti.

Alfa Romeo Giulia GTA Alfa Romeo Giulia GTAm

Da una parte infatti l'Alfa Romeo Giulia GTA prova a mantenersi più "normale", lasciando alla GTAm il compito di portare all'eccesso l'opera di trasformazione da classica berlina a belva da pista. La prima infatti è agghindata con nuovi profili in fibra di carbonio, super estrattore che lascia sbucare il doppio scarico centrale, careggiate allargate e nuovi cerchi in lega da 20". La seconda aggiunge un super alettone posteriore e rinuncia al divanetto posteriore. Qui per la famiglia non c'è spazio.

BMW M3 CS

La BMW M3 CS segue la ricetta della GTA, aggiungendo particolari in fibra di carbonio e aggiornando alcuni particolari come il doppio rene, senza però strafare. Nuovi sono anche i cerchi, da 19" all'anteriore e 20" al posteriore. Niente super alettoni o esagerazioni troppo pronunciate. Anche se la berlina bavarese, come l'avversaria del Biscione, di certo non passa inosservata.

Modifiche per entrambe hanno un solo obiettivo: ridurre il più possibile il peso.

Alfa Romeo Giulia GTA vs BMW M3 CS: le dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Peso Peso modello di origine Alfa Romeo Giulia GTA 4,65 1,92 1,44 2,82 1.520 1.680 BMW M3 Cs 4,79 1,91 1,43 2,85 1.765 1.805

Anche dentro il discorso è lo stesso: cattiveria pura inserita nel classico ambiente delle berline di derivazione. I più nerd potrebbero dispiacersi del fatto che la GTA non sia basata sul recente restyling della Giulia, con in dote la strumentazione digitale, ma su auto del genere la tecnologia che conta è quella al servizio delle prestazioni. L'arredamento è composto da sedili sportivi super avvolgenti e dettagli sportivi ovunque. Come detto la GTAm fa ancora di più, con meno: via il divanetto posteriore, per risparmiare ulteriore peso.

Alfa Romeo Giulia GTA, gli interni

La BMW M3 CS è figlia del restyling della Serie 3, ciò significa che sulla plancia è appollaiato il doppio monitor curvo per strumentazione e infotainment. Digitalizzazione di alto livello mixata con sedili con guscio in fibra di carbonio, numerosi dettagli rossi sparsi per l'abitacolo e la solita cura per i dettagli tipica di BMW.

BMW M3 CS, gli interni

Due o quattro?

Ciò che più conta in questi casi però è come cambia quello che non si vede. E di cambiamenti ce ne sono, basati sulle classiche meccaniche delle versioni meno estreme.

L'Alfa Romeo Giulia GTA infatti sfrutta naturalmente la piattaforma Giorgio e il V6 di 2,9 litri della Quadrifoglio, cresciuto fino a 540 CV, con i soliti 600 Nm di coppia. Tutti trasferiti a terra - tramite un cambio automatico 8 marce - solo ed esclusivamente alle ruote posteriori. Così come dovrebbe essere. I dati ufficiali dicono che ci vogliono 3,6" per passare da 0 a 100 mentre la velocità massima non è stata dichiarata, ma dovrebbe essere di almeno 307 km/h come per la Quadrifoglio.

L'Alfa Romeo Giulia GTA ha 540 CV e 600 Nm di coppia

La BMW M3 CS condivide naturalmente tutto con la M3 "normale", aumentando la potenza del 3.0 6 cilindri in linea, portandola a 550 CV. La coppia rimane a 650 Nm come sulla Competition. Una decina di cavalli in più rispetto alla rivale italiana, buttati sull'asfalto a tutte e quattro le ruote. La M3 CS infatti mantiene la trazione integrale xDrive, in grado di trasferire il 100% della coppia all'asse posteriore. Secondo BMW la sua nuova super berlina tocca i 303 km/h di velocità massima e passa da 0 a 100 km/h in 3,3".

La BMW M3 CS ha 550 CV e 650 Nm di coppia

Modello Motore Potenza Coppia Velocità massima 0-100 km/h Alfa Romeo Giulia GTA V6 2,9 litri 540 CV 600 Nm n.d. 3,6" BMW M3 CS 6 cilindri in linea 3 litri 550 CV 650 Nm 303 km/h 3,3"

I prezzi

Se leggendo le specifiche dell'Alfa Romeo Giulia GTA avete sentito un turbamento nella forza e vi siete detti "Ok, mi hai convinto. La prendo" sappiate che è troppo tardi. Tutte e 500 le unità previste per la produzione sono infatti andate vendute. A 175.000 euro ciascuna.

Dovrebbe costare ben meno la BMW M3 CS: il listino ufficiale non è stato comunicato ma si mormora un prezzo d'attacco intorno ai 120.000 euro. Poi occhio a non strafare con gli optional.