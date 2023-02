La nuova Honda CR-V deve ancora arrivare in Europa mentre negli Stati Uniti ha già debuttato da tempo, con il nuovo stile e le motorizzazioni full hybrid e plug-in. Elettrificazione massiccia, un must per i modelli più recenti, alla base del particolare progetto sul quale stanno lavorando ingegneri del reparto Honda Performance Development e i designer della divisione statunitense della Casa.

L'obiettivo, mostrato in un video teaser, è quello di creare una Honda CR-V Hybrid da 800 CV. Un mostro da pista agghindato per l'occasione. La presentazione ufficiale è prevista per il 28 febbraio 2023.

Cosa c'è sotto?

Il breve filmato mostra solo parte del prototipo basato sul SUV giapponese, ma sono parti che bastano e avanzano. Immenso alettone posteriore accompagnato da un altrettanto gigantesco estrattore, passaruota che definire "allargati" è dire poco, gomme slick, appendici aerodinamiche un po' ovunque e assetto ribassatissimo. Il risultato è un qualcosa che poco ha a che fare con la Honda CR-V originale.

Sotto la carrozzeria in fibra di carbonio (se ne intuisce la trama in alcuni fotogrammi) il sistema ibrido (chissà se full hybrid o plug-in) esageratamente pompato fino a 800 CV. Una vettura laboratorio che - chissà - potrebbe essere il primo passo verso un futuro elettrificato per le Honda ad alte prestazioni.

Qualcuno ha detto Civic Type R?

No, nessuno. Nemmeno mezzo suggerimento è trapelato e probabilmente mai trapelerà. Ma sappiamo che la prossima generazione di Honda Civic Type R sarà elettrificata in qualche modo. Certo, 800 CV sono un'esagerazione, ma puntare subito in alto aiuta in un'opera di downsizing delle prestazioni, per cercare un equilibrio tra piacere di guida e peso in eccesso.

Ne sapremo di più il 28 febbraio.