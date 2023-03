Il 16 marzo verrà svelata una nuova Ferrari. Un video teaser pubblicato sull’account Instagram ufficiale del Cavallino Rampante mostra il volante di questa nuova Rossa che potrebbe essere la tanto attesa Roma Spider.

A farlo capire è il teaser stesso che, nonostante non sveli del tutto la vettura, dà alcuni importanti indizi sulla sua “filosofia di guida”.

È proprio la Roma Spider?

Il breve video si concentra sul volante con paddle e corona in fibra di carbonio. Gli indizi più interessanti, però, sono negli effetti sonori che richiamano il frinire dei grilli e il rumore del vento alle alte velocità. Così, Ferrari sembra dirci che il suo prossimo modello permetterà di sentire meglio i suoni della natura, magari abbassando il tetto nel corso di una serata estiva.

Per il momento, l’unica “scoperta” in arrivo pare essere la Roma Spider, che è stata già oggetto di alcune foto spia lo scorso settembre. Con ogni probabilità, questo modello erediterà il 3.9 V8 biturbo da 620 CV della versione coupé, ma – secondo le prime informazioni non ufficiali – non sostituirà la Portofino M.

Nonostante le due auto abbiano un posizionamento molto simile per prezzi, dimensioni e motore (anche la Portofino M ha il V8 da 620 CV), Ferrari potrebbe proporre separatamente i due modelli.

Le novità per il 2023

La Roma Spider (ammesso che si chiamerà davvero così) potrebbe essere la prima delle quattro novità promesse da Ferrari per il 2023. A Maranello starebbero lavorando anche a una nuova versione della SF90, che potrebbe essere pensata solo per la pista, con un assetto specifico e una potenza superiore ai 1.000 CV.

Ferrari Roma Spider, le foto spia

In cantiere c’è anche l’erede della 812 che dovrebbe confermare il V12, mentre resta un mistero la quarta e ultima Rossa in arrivo entro il 2023. Alcuni rumors indicano il debutto dell’hypercar derivata dalla monoposto che correrà a Le Mans, anche se appare più probabile una presentazione nel 2024. Secondo altri, invece, potrebbe trattarsi di una nuova Ferrari in tiratura limitata della stessa famiglia di Monza SP1 e SP2 e Daytona SP3.